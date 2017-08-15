السيسى.. يستعيد لمصر أفريقيتها

ضمن مراجعة القاهرة لمجمل علاقاتها الخارجية منذ صيف 2013، تحظى الدائرة الأفريقية، بتقسيماتها المناطقية المستحدثة، باهتمام خاص من الإدارة المصرية، وحيث يطيب للمتطلعين بازدهارها.. العودة إلى حقبتها الذهبية ستينيات القرن الماضى حتى منتصف سبعينياته، وفى سبيل استئناف ذلك الدرب.. لا تدخر القاهرة وسعاً لإنج

ضمن مراجعة القاهرة لمجمل علاقاتها الخارجية منذ صيف 2013، تحظى الدائرة الأفريقية، بتقسيماتها المناطقية المستحدثة، باهتمام خاص من الإدارة المصرية، وحيث يطيب للمتطلعين بازدهارها.. العودة إلى حقبتها الذهبية ستينيات القرن الماضى حتى منتصف سبعينياته، وفى سبيل استئناف ذلك الدرب.. لا تدخر القاهرة وسعاً لإنجاز نجاحات موثرة وإلى مواجهة تحديات تلزمها بأساليب مستحدثة تواكب المعطيات الإقليمية والعالمية الراهنة، سواء بالنسبة لأزمة سد النهضة فى إثيوبيا أو ما يتصل بالوضع فى السودان (وليبيا) كدولة مصنفة راعية للإرهاب حتى الآن، ورغم أن جولة «الرئيس» الأفريقية الحالية لا تشمل هاتين الجارتين الجنوبيتين لمصر.. إلا أن نجاحها المرتقب سوف ينعكس إيجاباً بشكل أو آخر على علاقة مصر بدولتى أعالى نهر النيل، خاصة فى ضوء التفاعل المصرى مع الاتحاد الأفريقى سواء فى الحضور المنتظم للقمم الأفريقية منذ 2014 أو لرئاستها مجلس الأمن والسلم الأفريقى 2016 – وهو ذات العام الذى شهد رئاستها لجنة تغير المناخ.. إلى استضافتها للبرلمان الأفريقى، كما لفاعلية مصر فى عدد من مناصب المفوضية الأفريقية، ذلك فضلاً عن اشتراكها فى العديد من التجمعات الجيو- اقتصادية داخل القارة، من الشرق «كوميسا»، إلى الجنوب «SAD»، وفى التجمع الاقتصادى لدول شرق وجنوب القارة «EAG»، إضافة إلى توقيعها اتفاقية لمنطقة تجارة حرة «TETA».. كمرحلة أولى لإنشاء أكبر منطقة حرة فى أفريقيا.. تمثل أكثر من نصف سكان القارة (625 مليون نسمة).. ولما يزيد على %60 من الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا تتجاوز قيمتها 1٫2 تريليون دولار، ما يعد تحقيقاً لحلم قديم يربط أجزاء القارة من القاهرة إلى الكاب فى جنوب أفريقيا، ومما هو جدير بالذكر أن الأخيرة ربما تكون قد قلصت من شروطها لقبول مصر (الأفريقية) ضمن تجمع دول «بريكس» الذى يضمها إلى جانب كل من روسيا والصين والهند والبرازيل، وحيث تمت دعوة مصر لحضور قمتها المقبلة.

إلى ذلك، فإن جولة الرئيس الأفريقية- لأربعة أيام حتى 17 أغسطس الحالى- والتى تشمل كلاً من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، فمن المتوقع أن تحظى محادثاته فى «نجامينا» باهتمام خاص يعود إلى حدودها المتاخمة لكل من السودان وليبيا.. الدولتين الجارتين لمصر- إذ تمثل صحراء تشاد المتصلة بكل من إثيوبيا جنوباً إلى ليبيا غرباً مروراً بالسودان معبراً حيوياً للتدخلات الأجنبية ولتهريب المقاتلين والأسلحة.. إلخ، علماً بأنه قد سبق لوزيرى الخارجية والإعلام التشاديين أن أجريا لقاءات هامة مع «الرئيس».. ونظيريهما المصريين «شكرى- مكرم»، للبحث فى العلاقات الثنائية بين البلدين وما يتصل بالأمن القومى المصرى فى ذلك المثلث الأفريقى الهام.

من جانب آخر وليس آخراً، فقد استبق «الرئيس» جولته الأفريقية باجتماعه 12 أغسطس الحالى مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الذى عرض تقريراً حول جولته الأخيرة إلى عدد من الدول الأفريقية (نيجيريا- الكاميرون- ساحل العاج).. للبحث فى شراء الدول الثلاث منتجات الهيئة فى إطار فتح أطر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات فى عدد من المجالات.. تدور حول ما تنتجه مصانعها من منتجات عسكرية ومدنية، كما قد لا يغيب عن مجالات التعاون المصرى مع أفريقيا الإشادة بالبرنامج الدورى الذى تبثه إحدى القنوت المصرية ON عن أفريقيا واستضافتها لشخصيات أفريقية سياسية وشعبية، وما إلى ذلك من فقرات تدعم أواصر القاهرة مع دول أفريقية مختلفة.

فى ضوء ما سبق، تؤكد مصر التى ولدت- وستبقى- أفريقية، ما يدعم جهود «السيسي» فى استعادتها لأفريقيتها.