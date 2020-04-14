السيسى يستعرض جهود القوات المسلحة فى معاونة الدولة لمواجهة انتشار «كورونا»

مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع”.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة جميع أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على جميع الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومى وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.