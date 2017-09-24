السيسى يستعرض المخزون الإستراتيجى من الغذاء وتنفيذ المشروعات

المال - خاص:عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم

المال – خاص:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن وزير التموين أكد احتفاظ الوزارة بمخزون مناسب من مختلف السلع الغذائية الأساسية، بما يكفي لتلبية احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في المحافظات المختلفة.

وأضاف أنه تم استعراض الموقف التنفيذي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تم البدء في تنفيذها نهاية شهر يوليو الماضي، بما يضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه. وعرض وزير التموين تقريراً حول خطة الوزارة لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب، لاستيعاب الكميات المتاحة سنوياً، بما يساهم في تقليل الفواقد وتوفير النفقات على الدولة.

وقد أكد الرئيس في هذا الإطار أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بالإضافة إلى متابعة أداء منظومة الخبز الجديدة وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار الرئيس إلى ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بالمحافظات المختلفة، وذلك بأسعار وكميات مناسبة، مع وضع خطة لرفع كفاءة المجازر الرئيسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر نتائج لجنة حصر الأراضي والأصول غير المستغلة للدولة بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لممتلكات الدولة، ووجه الرئيس بضرورة وضع تصور متكامل حول سبل تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بالصورة المثلى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

من ناحية أخرى، وجه الرئيس بوضع خطة لدعم صغار المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء كيانات كبرى لرعاية تلك المشروعات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من الموضوعات، منها نتائج زيارة الرئيس لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شملت عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية القادمة المقرر عقدها في نيقوسيا خلال شهر نوفمبر المقبل، و وجه الرئيس بأهمية متابعة تنفيذ تلك المشروعات المشتركة والمضي قدماً فيها، وذلك لضمان تحقيق آلية التعاون الثلاثي نتائج ملموسة بما يجعلها نموذجاً يحتذي به للتعاون بين دول البحر المتوسط.