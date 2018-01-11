السيسى يجتمع بقيادات القوات المسلحة والشرطة بحضور وزيري الدفاع والداخلية

المال - خاص صرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً اليوم بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة. وتناول الاجت



المال – خاص

صرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً اليوم بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوي الجمهورية.