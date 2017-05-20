السيسى يتوجه للرياض اليوم للمشاركة فى القمة الإسلامية الأمريكية

المال - خاصيتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض فى زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد بحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" غداً 21 مايو الحالى.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئ

المال – خاص

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض فى زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” غداً 21 مايو الحالى.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس من المقرر أن يلقي كلمة أمام قمة الرياض، سيستعرض خلالها الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الارهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيقوم أيضاً خلال تواجده بالرياض بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومناقشة إمكانات وفرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة.