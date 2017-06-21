السيسى يتوجه إلى أوغندا غدًا للمشاركة فى قمة حوض النيل

المال-خاصيتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً الخميس إلى أوغندا للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، والتى تنعقد للمرة الأولى.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في القمة الأولي لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض ا

المال-خاص

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً الخميس إلى أوغندا للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، والتى تنعقد للمرة الأولى.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في القمة الأولي لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعياً لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأى طرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولي لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، فضلاً عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.

وذكر السفير علاء يوسف أنه من المنتظر أن يشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، كما سيلقي كلمة أمام القمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الافارقة، وعلى رأسهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.