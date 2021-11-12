سيـــاســة

السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

تناول آخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
محمود خاطر 3:11 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 3:11 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

و صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطاني أكد حرصه على إحاطة الرئيس السيسى بآخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً بجلاسجو، و بالتصور البريطاني لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، في إطار التنسيق بين مصر و بريطانيا في موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول سبل التحرك المشترك للبناء على نتائج المؤتمر خلال الأشهر القادمة، و ذلك استعداداً للرئاسة المصرية للدورة القادمة للمؤتمر.

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و قد أعرب الرئيس عن التقدير لحرص رئيس الوزراء البريطاني على إطلاعه على تطورات المفاوضات الجارية في جلاسجو، بما يعكس الإرادة السياسية و الالتزام البريطاني بقيادة المؤتمر على نحو يتسم بالشفافية و التشارك مع كافة الأطراف، مؤكداً دعم مصر الكامل للرئاسة البريطانية، و مواصلة العمل معها خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة الموضوعات العالقة، تمهيداً للرئاسة المصرية القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

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و تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية و متوازنة من مفاوضات جلاسجو، بما يصب في مصلحة كافة الأطراف في إطار التعامل مع ملف المناخ، و يساهم في وضع المجتمع الدولي على المسار الصحيح للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، خاصةً ما يتعلق بتحقيق أهداف التكيف و تمويل المناخ، وذلك بالتوازي مع الحد من الانبعاثات.

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بقلم محمود خاطر

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