السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة البحرية

المال - خاصتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مشروع هضبة الجلالة البحرية.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل واستمع لشرح من القائمين على المشروع حول تطورات العمل به.وأشاد الرئيس بالجهد المبذول لإنجاز





المال – خاص



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مشروع هضبة الجلالة البحرية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل واستمع لشرح من القائمين على المشروع حول تطورات العمل به.



وأشاد الرئيس بالجهد المبذول لإنجاز هذه المشروعات الكبرى وفقاً للبرامج الزمنية المقررة، وبإتباع أفضل معايير الجودة، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في ضوء مساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة تليق بمصر المستقبل التي يتطلع الشعب المصري لبنائها.