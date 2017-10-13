السيسى يتفقد مشروع طريق شبرا بنها الجديد

بدور إبراهيم: قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا/ بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، مروراً بطريق الضبعة.ويأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير ق

بدور إبراهيم:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا/ بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، مروراً بطريق الضبعة.

ويأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكباري، باعتباره قطاعاً محورياً يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، و ستساهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه شبكة الطرق، خاصةً طريق “شبرا– بنها” الجديد الذي يصل طوله إلى 40 كم، والذي سيساهم في تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق “شبرا– بنها” القديم، ويُعد أول طريق زراعي حر في مصر بدون أية تقاطعات مرورية.

وقد أشاد الرئيس خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحدد، ووفقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلاً عن أهميتها في دفع عملية التنمية.

كما شدد الرئيس على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

