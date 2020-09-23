السيسى يتسلم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة.. أبرزهم لإثيوبيا وإسرائيل

الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم فى جميع المجالات من أجل البناء والتنمية

“تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة”.

ونشر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على صفحته بموقع فيسبوك، أن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم فى جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

والسفراء الجدد هم: