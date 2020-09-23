سيـــاســة

السيسى يتسلم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة.. أبرزهم لإثيوبيا وإسرائيل

الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم فى جميع المجالات من أجل البناء والتنمية
منتصر محمود 4:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 4:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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“تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة”.

ونشر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على صفحته بموقع فيسبوك، أن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم فى جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

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والسفراء الجدد هم:

  • السيد/ فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو – سفير جمهورية أوروجواى الشرقية.
  • السيدة/ مانويلا فرانكو – سفير جمهورية البرتغال.
  • المطران/ نيقولا هنرى مارى دونيز تفينين – سفير ومفوض للكرسى الرسولى بالفاتيكان.
  • السيدة/ أميرة اورون – سفير دولة إسرائيل.
  • السيد/ هونج جين-ووك – سفير جمهورية كوريا.
  • السيد/ ام دى منيرول اسلام – سفير جمهورية بنجلاديش.
  • السيد/ محمد إلياس محمد- سفير جمهورية السودان.
  • السيد/ سفين أولينج – سفير مملكة الدنمارك.
  • السيد/ مارقوس تكلى – سفير جمهورية إثيوبيا.
  • السيد/ أندراش إمره كوفاتش – سفير المجر.
  • السيد/ كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي.
  • السيد/ هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد – سفير مملكة هولندا.
  • السيد/ فرانسوا كورنيه ديلزيوس – سفير مملكة بلجيكا.
  • السيد/ خيرات لاما شريف – سفير جمهورية كازاخستان.
  • السيد/ بومو فرانك سوفونيا – سفير مملكة ليسوتو.
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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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