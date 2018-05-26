السيسى يبحث مع لجنة المعلومات بالحزب الشيوعى الفيتنامى تعزيز العلاقات

المال-خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فوفان ثونج عضو المكتب السياسي رئيس لجنة الاتصال والمعلومات بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من قيادات الحزب الشيوعي الفيتنامي، وذلك بحضور عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.وصرح السفير بسام راضي المُتح

المال-خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فوفان ثونج عضو المكتب السياسي رئيس لجنة الاتصال والمعلومات بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من قيادات الحزب الشيوعي الفيتنامي، وذلك بحضور عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الفيتنامي، مؤكداً على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين، ومشيداً بالتطور الإيجابي الذي يشهده التعاون بين مصر وفيتنام، لاسيما في ضوء زيارته إلى هانوى فى شهر سبتمبر 2017.

كما أشار الرئيس إلى ما شهدته الفترة الماضية من عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون التجاري والصناعي المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشتركة في القاهرة أبريل الماضي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وهو ما يؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع فيتنام على مختلف الأصعدة.

وقد استعرض الرئيس جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، معرباً عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنشيط السياحة الفيتنامية إلى مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن المسئول الفيتنامى أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وروابط تاريخية ممتدة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه حكومة فيتنام والحزب الحاكم لتعزيز العلاقات مع مصر في جميع المجالات.

كما أشاد “ثونج” بزيارة الرئيس الناجحة إلى هانوي العام الماضي، مشيراً إلى حرص بلاده على متابعة نتائجها وتفعيلها بما يساهم في الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

كما أعرب فوفان ثونج عن تقدير فيتنام للدور الرائد الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المُقدر في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.