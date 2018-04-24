السيسى يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذى لشركة ABB

المال - خاص: استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم، أورليش شبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة "ABB "العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي، بحضور الدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السفير السويدي بالقاهرة وعدد من مسئولي…

المال – خاص:

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم، أورليش شبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة “ABB “العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي، بحضور الدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السفير السويدي بالقاهرة وعدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة، وحرصها على الاستفادة مما تتمتع به “ABB “من خبرة دولية متميزة، معرباً عن التطلع إلى مساهمة الشركة في تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، ولاسيما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في مصر وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وما توفره من فرص استثمارية كبيرة وواعدة بالقطاعات المختلفة.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى اهتمام مصر بأن تصبح مركزا وجسرا إقليميا للطاقة، موضحا الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والطاقة بشكل شامل، لافتا إلى ما يتيحه ذلك من آفاق للاستفادة مما توفره “ABB ” من حلول وأنظمة وتكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أورليش شبيسهوفر، أشاد خلال اللقاء برؤية الرئيس الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، معرباً عن اعتزاز شركة “ABB “بكونها شريكا لمصر في مجال الكهرباء والطاقة، ومؤكدا دعم الشركة لمساعي أن تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة.

وأضاف أورليش شبيسهوفر أن مصر تعد المركز الرئيسي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأدنى وشمال ووسط أفريقيا، لافتا إلى أنها تعمل بالسوق المصرية منذ عام 1926، وأن لديها خمسة مصانع في مدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد العاملين بها في مصر حوالي 3500 شخص، كما قامت “ABB” بضخ استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار في توسيع وتطوير منشآتها خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا تصدير حوالي 20 % من إنتاج الشركة في مصر، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في مصر.

واستعرض المدير التنفيذي في هذا السياق، الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن المساهمة في تنفيذ البنية التحتية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها لجعلها مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وكذا إقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني للعاملين المصريين.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي مع الشركة والمشروعات التي تهتم بتنفيذها، وأكد الرئيس على أهمية مساهمة تلك المشروعات في توطين ونقل التكنولوجيا لمصر، فضلاً عن الاستفادة من خبرة “ABB ” في مجال التعليم والتدريب الفني بالتخصصات التي تتميز بها، مؤكداً أن الدولة على استعداد تام لإقامة شراكة مع ABB وتنفيذ مشروعات ذات صلة بنشاطها، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.