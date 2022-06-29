السيسى و ملك البحرين يشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بمصر .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ الإثنين الماضى جولة خارجية يزور خلالها سلطنة عمان ومملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر حسابه بموقع «فيسبوك» بأن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الجولة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.