السيسى: مصر فقدت مابين 80 و90 مليار دولار في 7 سنوات

خالد بدر الدين



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن مصر فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية وكنا في أمس الحاجة ليهم في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.





وذكرت وكالة رويترز أن قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المصريين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة بسبب سنوات من الاضطراب السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011 .





وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.





و قال السيسي في مؤتمر “حكاية وطن”، الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، إنه لكي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا.





وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.





وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 % في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 % إلى نحو 8.3 مليون سائح.

