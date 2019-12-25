السيسى: مشروعات بنى سويف والمنيا هدفها تشغيل الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الهدف من المشروعات القومية بمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم ، هو رفع فرص التشغيل وتحقيق التوازن للشباب ، مشيرا الى أن تكلفتها كبيرة ، رغم أنها قد تكون غير مجدية اقتصاديا .

وأضاف السيسى خلال كلمة له أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم : تكلفة المشروعات ببنى سويف والمنيا قد لا تكون مجدية اقتصاديا وتهدف الى رفع فرص التشغيل وتحقيق التوازن ، حيث إن العائد الاقتصادى هو الذي هيترتب عليه تشغيل الناس، وهيشغل أكثر من 200 ألف فى مشروع الـ 60 الف فدان ونتصدى لها لأن القطاع الخاص لا يريد أ ن يتصدى لها .

وأكد أن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص فى تلك المشرعات لكن مين هيدخل فى مشروع محطة رفع مياه على مساحة 100 متر بملايين الجنيهات، لكن احنا مستعدين الدخول بعد ما شغلنا المشروع .

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ، صباح اليوم الأربعاء، أيضا عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل ، وذلك فى محافظة الفيوم ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيوانى بالمحافظة الى 18 الف رأس تسمين.