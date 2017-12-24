السيسى: مستمرون فى جنى ثمار التنمية الشاملة

بدور إبراهيمافتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، خلال زياراته لمحافظة الإسماعلية مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى، منها الكبارى المائية العائمة-الشهيد أحمد منسى والشهيد أبانوب جرجس- والمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى، مع الوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس، مؤك

بدور إبراهيم

افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، خلال زياراته لمحافظة الإسماعلية مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى، منها الكبارى المائية العائمة-الشهيد أحمد منسى والشهيد أبانوب جرجس- والمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى، مع الوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس، مؤكدًا خلال اللقاء، أن الدولة مستمرة فى جنى ثمار التنمية الشاملة، بافتتاح مشروعات جديدة فى مدن القناة.

حضر الافتتاح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول صدقى صبحى.

عرضت الشئون المعنوية فلم تسجيلى عن مراحل تنفيذ الأنفاق وأراء المواطنين وطلباتهم بشأن المشروعات.

تأتى مشروعات أنفاق قناة السويس والكبارى العائمة والمزارع السمكية بهيئة قناة السويس، أحد أهم تلك المشروعات التى تسهم فى دفع الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وربط سيناء بالمحافظات.

يذكر أن الدولة نفذت فى الأعوام الماضية مشروعات قومية كبرى، استهدفت من خلالها تلبية احتياجات المواطن المصرى، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، ودفع الاستثمارات بمختلف القطاعات، ورفع معدلات التنمية.

تفاصيل المشروعات التى افتتحها الرئيس

خلال زيارته للإسماعيلية قام الرئيس بإفتتاح مشروع أنفاق قناة السويس، التى نفذت لدعم مناخ التنمية والاستثمار فى شبة جزيرة سيناء، باعتبارها منطقة غنية بالعديد من الموارد الطبيعية، وتكثر بها فرص الاستثمار فى مجالات الصناعة، والزراعة، التى تحتاج إلى النقل والخدمات اللوجيستية، لتقليل المعاناة اليومية فى عبور قناة السويس، فى ظل زيادة حركة التنمية، والتجارة من وإلى سيناء، واقتصار عملية النقل على معديات هيئة قناة السويس، وكوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدى، المنشأ منذ 36 عامًا، ما أدى إلى التكدس، وتصل مسافة انتظار السيارات فى بعض الأحيان إلى 5 كم.

كان قرار القيادة السياسية بإنشاء أنفاق السيارات أسفل قناة السويس فى شمال الإسماعلية وجنوب بورسعيد، لتكون شرايين حياة جديدة، لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، وتختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط، بدلا من الانتظار على المعديات لمدة تصل إلى 5 أيام.

يبلغ القطر الداخلى للنفق 11.4 متر، الخارجى 12.6 متر، الارتفاع الصافى داخل النفق 5.5 متر، وعدد الحارات المرورية فى كل نفق 2 حارة، بعرض 3.65 متر بينما تبلغ المسافة الفاصلة بين النفقين 12.6 متر وسمك الجدار الخرسانى للنفق 60 سم، وأقصى عمق للنفقين على سطح الأرض 70 مترًا.

قسمت اللأنفاق إلى مجموعة فى شمال الإسماعلية، ويتكون المشروع من نفقى سيارات كل نفق اتجاه مرورى واحد، تمر أسفل قناة السويس بشمال الإسماعيلية، إجمالى طول النفق الواحد 5820م، يشمل 4 ممرات هروب عرضية، فى حالات الطوارئ، بينما المجموعة الثانية من الأنفاق، فى جنوب بورسعيد، ويتكون المشروع من نفقى سيارات كل نفق اتجاه مرورى واحد، إجمالى طول النفق الواحد 3920م.

تعد الكبارى العائمة، من المشروعات التى نفذت ضمن المشروع القومى لتعمير سيناء وتحقق تكاملاً مع المعديات المنتشرة بطول المجرى الملاحى، لتخفيف تكدس المواطنين والمركبات والخامات، تزامنًا مع استكمال تنفيذ مشروع حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس.

تضم المرحلة الثانية من مشروع الكبارى العائمة، كوبرى الشهيد أحمد منسى بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وافتتح العام الماضى باكورة الكبارى العائمة على ضفاف القناة، كوبرى النصر العائم بمنطقة الرسوة ببورسعيد.

تعتزم هيئة قناة السويس البدء فى المرحلة الثالثة بإنشاء اثنين من الكبارى العائمة فى «منطقة الشط» بالسويس، ومنطقة «سرابيوم» بالإسماعيلية.

يقع كوبرى الشهيد أحمد منسى العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، وشاركت شركة الإنشاءات البحرية، والتمساح لبناء السفن، والهندسية البورسعيدية فى بناء البنتونات المكونة للكوبرى بالكامل، ويسمح الكوبرى بعبور السيارات الملاكى فى الاتجاهين فى وقت واحد، أما سيارات النقل الثقيل حتى حمولة 70 طنًا يسمح لها بالحركة فى اتجاه واحد، ويعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات، وتتولى إدارة الكراكات الإشراف على تشغيله.

بينما يقع كوبرى الشهيد أبانوب جرجس بمدينة الإسماعيلية بالكم 46.800، يربط بين ضفتى القناة وشاركت ترسانة بورسعيد البحرية، وترسانة بورتوفيق، واشتركت شركات تابعة للهيئة، منها شركة القناة للإنشاءات البحرية، والتمساح لبناء السفن، والهندسية البورسعيدية فى التنفيذ، ويفتح الكوبرى ذاتياً، ويعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، وتنفيذ أعمال المداخل والمخارج بمعرفة شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الإدارة الهندسية.

تعد سفينة الخدمات البترولية ” أحمد فاضل” أكبر وحدة إمدادات بترولية بالشرق الأوسط، تسلمتها الهيئة لصالح شركة التمساح لبناءالسفن إحدى الشركات التابعة، بما يعزز من مكانة الشركة التنافسية، ويزيد من دورها فى خدمة قطاع الخدمات البترولية.

تتمثل أهمية السفينة فى كونها أكبر وحدة متعددة الأغراض، وإمدادات ودعم لوجستى بالشرق الأوسط، فضلاً عن كونها واحدة من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول، والوحدة تعمل بنظامDP2 الذى يضمن تثبيت الوحدة فى نقطة محددة بالبحر، دون الحاجة إلى رميم خاطيف وقدرة ماكينات 9800 كيلووات.

بناء السفينة بترسانة جوانزو الصينية، عن طريق شركة CSSC، واحدة من أكبر الشركات الصينية فى مجال بناء السفن، يبلغ طول السفينة 90 متراً وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طنًا.

بينما يعد المشروع القومى للاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس إحدى المشروعات التى نفذتها الدولة لسد الفجوة، والاحتياج الغذائى، وافتتح المرحلة الأولى منه بطاقة 1034 حوضًا خطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضاً.

نجح مشروع الاستزراع السمكى حتى الآن فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فى حين تشير دراسات الجدوى لوصول عدد الفرص التى يخلقها المشروع بعد اكتمال تنفيذه إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى المهن والتخصصات، كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلية إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصرى.

خلال عرضه للمشروع:

مساعد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: مواقع الأنفاق اختيرت لخدمة التنمية فى سيناء

قدم مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحمد فودة، عرضا عن مشروع أنفاق قناة السويس، مؤكدًا أن التنفيذ بالعمل الجاد والمتواصل من التخطيط والتنفيذ لإنجاز المهمة والتغلب على المصاعب.

أوضح أن مرحلة التخطيط تضمنت اختيار مواقع الأنفاق بدقة لربط المحاور المرورية الطولية شرق وغرب القناة لخدمة التنمية فى سيناء، واختيار موقع الأنفاق بمدينة جنوب بورسعيد لخلق محور مرورى، بدأ من مدينة السلوم حتى رفح شرقا، عبر الطريق الدولى الساحلى مرورا بالأنفاق.

أشار إلى أن اختيار موقع الأنفاق بشمال الإسماعيلية لربط مدينة السلوم، وجغبوب غربا بالعوجة شرقا، مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بالتعاقد مع 4 شركات وطنية، لتنفيذ المشروع العملاق (بيتروجيت وكونكورد لأنفاق شمال الإسماعيلية، والمقاولون العرب، وأوراسكوم، لأنفاق جنوب بورسعيد).

لفت إلى أنه دبر 4 ماكينات حفر أنفاق من شركة (هيرنكنشت) كاملة بالمعدات المساعدة، من أفضل الشركات العالمية فى هذا المجال، لتكون مملوكة للقوات المسلحة، لترشيد تكلفة التنفيذ، وامتلاك القدرة على تنفيذ مشروعات أخرى فى أى وقت، وأى مكان، والتعاقد مع شركات ومكاتب عالمية لتقديم الاستشارات الهندسية والفنية لتحقيق قيمة مضافة للمشروع، لافتا إلى أن من باشر العمل وأنجزه 10 آلاف مهندس وعامل.

لفت إلى أنه استلم مواقع العمل نهاية فبراير 2015، وتوالى وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى مايو 2016، وتجميع ماكينات حفر الأنفاق بمواقع العمل بأيدى المهندسين، والفنيين، والعمال المصريين.

أضاف أن أعمال الحفر بدأت باستخدام ماكينات حفر الأنفاق يونيو 2016، بأول ماكينة، فى أنفاق شمال الإسماعيلية ثم الماكينة الثانية فى أغسطس 2016، ودخول الماكينتين الثالثة والرابعة بأنفاق جنوب بورسعيد نوفمبر وديسمبر 2016 على التوالى.

أشار إلى أنه رغم مسار حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، وتجمعات سكنية قائمة بمدينة الإسماعيلية، ومجموعة من الطرق والمحاور، والعديد من المرافق، أهمها خط غاز طبيعى رئيسى، أعلى مسار الأنفاق فى بورسعيد، إلا أن أعمال الخط نفذت بكفاءة دون التأثير على أى من هذه المنشآت أو إيقاف الحركة المرورية بأى منطقة أو التأثير على حركة الملاحة بقناة السويس.

يستخدمون أحدث أساليب المعالجة البيئية والبطرية

صيادون بمشروع الاستزراع السمكى: نعمل

24 ساعة.. وبرامج لتدريب الشباب عملياً ونظرياً

أكد صيادون بمشروع الاستزراع السمكى، بهيئة قناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة للاقتصاد والبلاد، ويستخدم فيه أجود أنواع الأعلاف، وتوفير الرعاية الصحية والبيطرية لخروج منتجات بأعلى جودة.

قال عباس حسن –صياد- إنه يعمل فى مشروع الاستزراع السمكى، بهيئة قناة السويس منذ عامين، مشيراً إلى أنه تستخدم أجود أنواع الأعلاف للأسماك.

أضاف أن تلك المزارع تعتمد على المياه المالحة، بما يجعلها تختلف عن المزارع العادية، والحرص على المعالجة البيطرية للأسماك.

أشار إبراهيم يسرى-صياد- إلى أنه يراع استخدام أعلى أساليب الجودة والمراقبة الصحية، لضمان خروج منتجات على أعلى جودة، لافتا إلى أن تلك الأساليب تتسم بارتفاع تكلفتها.

لفت محمد سعد-صياد- من محافظة كفر الشيخ، يعمل منذ عام بمشروع المزراعة، إلى أن العمل طوال 24 ساعة على ورديات وطوال أيام الأسبوع لمراقبة الأسماك، وعملية النمو، ونستخدم أجود الأعلاف لزيادة وزن الأسماك 4 إلى 5 كيلو، وتستغرق عملية نمو الأسماك فى المزارع من 6 أشهر إلى عام، للخروج بالوزن السليم.

أشار إلى أنه يتم تدريب شباب الصيادين، عمليا ونظرياً، لاكتساب الخبرات، ومؤخراً تدريب 20 إلى 30 شاباً، وأنه يتم توفير لهم السكن والإقامة، ومنحهم إجازات دورية.

أشار إلى أن تلك المشروعات تسهم فى توفير احتياجات مصر من الأسماك، والوصول بأسعار تلاءم إمكانات محدودى الدخل، كما توفر فرص عمل لآلاف من الشباب بما يسهم فى تقليل البطالة.

أشار أحد العاملين بالمشروع، إلى أنه يعمل صيادا منذ 30 عاماً، وأن المشروع ينفذ بأحدث الأساليب العلمية، بما تسهم فى إثقال الصيادين بالخبرات،وأن مرتبات العاملين مجزية، والمشروع يمثل إضافة لمصر.

أشار السيد زيتون-صياد-من محافظة كفر الشيخ، إلى أن المشروع يمثل إضافة اقتصادية ومادية لمصر وللأجيال القادمة، مطالبا المسئولين بتعيين الصيادين من أجل الاستقرار.