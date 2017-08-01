سيـــاســة

السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.الأهرام* السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.* قبول 151 ألفا و554 طالبا بالجامعات منه م110 آلاف و549 «علمى» و41 «أدبى».* استثمارات جديدة «لإعمار الإماراتية» بالعاصمة الإدارية وا
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.

الأهرام

* السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.

* قبول 151 ألفا و554 طالبا بالجامعات منه م110 آلاف و549 «علمى» و41 «أدبى».

* استثمارات جديدة «لإعمار الإماراتية» بالعاصمة الإدارية والعلمين وسيناء.

* 3 وزراء و4 محافظين يدشنون منظومة جديدة لتدوير القمامة.

* النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات بدار أيتام بالأقصر ومستشفى الإسماعيلية الجامعى.

* مشروع جديد لإنتاج الأقمشة برأسمال هندى مليار جنيه.

* نقابة البقالين ترحب بمنظومة الخبز الجديدة.

* إحكام الرقابة على المصانع حفاظا على سلامة المستهلك المصري.

* بئر «الرى» تفضح الروتين وتعطل مركز شباب «أبو إسحاق» بأسيوط.

* رئيسا مدينتى فارسكور والسرو: الأولوية للنظافة.

* الغضبان: لن أقبل سأستمر فى معركة «الدروس الخصوصية».

* النقض تؤيد أحكام السجن وتخفيف الإعدام لـ10 متهمين فى «تنظيم الظواهرى».

* السجن 10 سنوات للمتهمين باقتحام ديوان محافظة قنا.

* اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون: تعميم استخدام أتوبيسات مكيفة لنقل المسجونين بالمحافظات.

* إيناسيو فى التليفزيون البرتغالى: الاستمرار مع الزمالك كان مستحيلا.


الأخبار

* السيسي يؤكد علي أهمية نقل صورة مصر الحقيقية إلي العالم.

* الرئيس يدعو لحشد طاقات المصريين بالخارج للمساهمة في التنمية.

* مجلس حكماء المسلمين يستنكر دعوة قطر لتدويل قضية الحج.

* ١٢ أغسطس.. المرحلة الأخيرة للتنسيق بحد أدني ٥٠%.

* رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية.

* اجتماع موسع بالمطار لبحث الخطط والتنسيق لضمان نجاح الموسم.

* قابيل: السوق المصري أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.

* تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال شهر ونصف.

* «لجنة العفو» تسلم القائمة الرابعة للرئاسة.

* «الوزراء» يناقش المسودة النهائية للائحة قانون الاستثمار.. الأسبوع القادم.

* اليوم بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

* ١٠٠٠ من أسر الشهداء يؤدون الحج علي نفقة ملك السعودية.

* وزير النقل: حي الزمالك لن يتضرر من المترو.

* تنفيذ نصف مليون حكم قضائي في حملة للأمن العام.

* المشدد 10 سنوات لـ32 إخوانيا وبراءة 8 في خلية قنا.

* الزمالك يدرس ملفات المدرب الأجنبي.. ومرتضي يجتمع بالثلاثي الجديد.

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