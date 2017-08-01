السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.
الأهرام
* السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.
* قبول 151 ألفا و554 طالبا بالجامعات منه م110 آلاف و549 «علمى» و41 «أدبى».
* استثمارات جديدة «لإعمار الإماراتية» بالعاصمة الإدارية والعلمين وسيناء.
* 3 وزراء و4 محافظين يدشنون منظومة جديدة لتدوير القمامة.
* النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات بدار أيتام بالأقصر ومستشفى الإسماعيلية الجامعى.
* مشروع جديد لإنتاج الأقمشة برأسمال هندى مليار جنيه.
* نقابة البقالين ترحب بمنظومة الخبز الجديدة.
* إحكام الرقابة على المصانع حفاظا على سلامة المستهلك المصري.
* بئر «الرى» تفضح الروتين وتعطل مركز شباب «أبو إسحاق» بأسيوط.
* رئيسا مدينتى فارسكور والسرو: الأولوية للنظافة.
* الغضبان: لن أقبل سأستمر فى معركة «الدروس الخصوصية».
* النقض تؤيد أحكام السجن وتخفيف الإعدام لـ10 متهمين فى «تنظيم الظواهرى».
* السجن 10 سنوات للمتهمين باقتحام ديوان محافظة قنا.
* اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون: تعميم استخدام أتوبيسات مكيفة لنقل المسجونين بالمحافظات.
* إيناسيو فى التليفزيون البرتغالى: الاستمرار مع الزمالك كان مستحيلا.
الأخبار
* السيسي يؤكد علي أهمية نقل صورة مصر الحقيقية إلي العالم.
* الرئيس يدعو لحشد طاقات المصريين بالخارج للمساهمة في التنمية.
* مجلس حكماء المسلمين يستنكر دعوة قطر لتدويل قضية الحج.
* ١٢ أغسطس.. المرحلة الأخيرة للتنسيق بحد أدني ٥٠%.
* رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية.
* اجتماع موسع بالمطار لبحث الخطط والتنسيق لضمان نجاح الموسم.
* قابيل: السوق المصري أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
* تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال شهر ونصف.
* «لجنة العفو» تسلم القائمة الرابعة للرئاسة.
* «الوزراء» يناقش المسودة النهائية للائحة قانون الاستثمار.. الأسبوع القادم.
* اليوم بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
* ١٠٠٠ من أسر الشهداء يؤدون الحج علي نفقة ملك السعودية.
* وزير النقل: حي الزمالك لن يتضرر من المترو.
* تنفيذ نصف مليون حكم قضائي في حملة للأمن العام.
* المشدد 10 سنوات لـ32 إخوانيا وبراءة 8 في خلية قنا.
* الزمالك يدرس ملفات المدرب الأجنبي.. ومرتضي يجتمع بالثلاثي الجديد.