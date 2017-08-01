السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.الأهرام* السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.* قبول 151 ألفا و554 طالبا بالجامعات منه م110 آلاف و549 «علمى» و41 «أدبى».* استثمارات جديدة «لإعمار الإماراتية» بالعاصمة الإدارية وا

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.



الأهرام



* السيسى: مستمرون فى تثبيت دعائم الدولة.



* قبول 151 ألفا و554 طالبا بالجامعات منه م110 آلاف و549 «علمى» و41 «أدبى».



* استثمارات جديدة «لإعمار الإماراتية» بالعاصمة الإدارية والعلمين وسيناء.



* 3 وزراء و4 محافظين يدشنون منظومة جديدة لتدوير القمامة.



* النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات بدار أيتام بالأقصر ومستشفى الإسماعيلية الجامعى.

* مشروع جديد لإنتاج الأقمشة برأسمال هندى مليار جنيه.



* نقابة البقالين ترحب بمنظومة الخبز الجديدة.



* إحكام الرقابة على المصانع حفاظا على سلامة المستهلك المصري.



* بئر «الرى» تفضح الروتين وتعطل مركز شباب «أبو إسحاق» بأسيوط.



* رئيسا مدينتى فارسكور والسرو: الأولوية للنظافة.



* الغضبان: لن أقبل سأستمر فى معركة «الدروس الخصوصية».



* النقض تؤيد أحكام السجن وتخفيف الإعدام لـ10 متهمين فى «تنظيم الظواهرى».

* السجن 10 سنوات للمتهمين باقتحام ديوان محافظة قنا.



* اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون: تعميم استخدام أتوبيسات مكيفة لنقل المسجونين بالمحافظات.



* إيناسيو فى التليفزيون البرتغالى: الاستمرار مع الزمالك كان مستحيلا.





الأخبار



* السيسي يؤكد علي أهمية نقل صورة مصر الحقيقية إلي العالم.



* الرئيس يدعو لحشد طاقات المصريين بالخارج للمساهمة في التنمية.



* مجلس حكماء المسلمين يستنكر دعوة قطر لتدويل قضية الحج.



* ١٢ أغسطس.. المرحلة الأخيرة للتنسيق بحد أدني ٥٠%.



* رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية.



* اجتماع موسع بالمطار لبحث الخطط والتنسيق لضمان نجاح الموسم.



* قابيل: السوق المصري أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.



* تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال شهر ونصف.



* «لجنة العفو» تسلم القائمة الرابعة للرئاسة.



* «الوزراء» يناقش المسودة النهائية للائحة قانون الاستثمار.. الأسبوع القادم.



* اليوم بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة.



* ١٠٠٠ من أسر الشهداء يؤدون الحج علي نفقة ملك السعودية.



* وزير النقل: حي الزمالك لن يتضرر من المترو.



* تنفيذ نصف مليون حكم قضائي في حملة للأمن العام.



* المشدد 10 سنوات لـ32 إخوانيا وبراءة 8 في خلية قنا.



* الزمالك يدرس ملفات المدرب الأجنبي.. ومرتضي يجتمع بالثلاثي الجديد.

