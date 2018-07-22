السيسى: ماضون فى برنامجنا الاقتصادى ونراعى محدودى الدخل

أحمد صبرىقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى، كما أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطنى كامل، مؤكدا أن هذا البرنامج يراعى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا ويشجع الاستثمارات ويراعى العلم الحديث ويأخذ به ويلتزم بالقيم.وأضاف فى كلمته أثناء ح

أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى، كما أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطنى كامل، مؤكدا أن هذا البرنامج يراعى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا ويشجع الاستثمارات ويراعى العلم الحديث ويأخذ به ويلتزم بالقيم.

وأضاف فى كلمته أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد الفنية العسكرية موجها حديثه لهم: لديكم قدرات لاتعرفونها، يحب ان تكونوا مستعدين دائما لمواجهة التحديات وأن تكونوا على قدر المسئولية لأنكم ستأخذون هذه البلاد إلى بر الأمان.