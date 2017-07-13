السيسى لوزراء الإعلام العرب: لا حل مع الإرهاب يتصدر عناوين الصحف

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* الرئيس: مصر لن تتراجع عن موقفها ولا حل وسطًا مع الإرهاب.
* وزير التعليم: المدارس الحكومية تفوز بنصيب الأسد من أوائل الثانوية.
* فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: الموافقة على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بالدلتا.
* وزراء خارجية دول مكافحة الإرهاب يجتمعون مع تيلرسون بجدة لبحث أزمة قطر.
* حجازى: القيادة العامة تحرص على تبنى استراتيجة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.
* الرى: لا ضرر حتى الآن من المياه المحتجزة بسد النهضة.
* بدء المرحلة الأولى من مشروع النقل الجماعى الذكى.
* تكريم 64 ضابطا و24 مجندا ومدنيا بقطاع الحراسات.
* «الغرف التجارية»: صرف العلاوة وفق ظروف كل منشأة.
*«فيتش» تمنح الاقتصاد رؤىة مستقرة وتشىد بالإصلاحات وإقرار الموازنة.
* مميش: نسعى لإنشاء منطقة بولندية ضمن محور قناة السويس.
* التخطيط: رفع كفاءة الجهاز الإدارى عبر ميكنة الخدمات.
* الضرائب: القيمة المضافة لا علاقة لها بزيادة أسعار السجائر.
* إلزام مصانع كوم أوشيم عمل محطات معالجة للصرف الصناعى.
* بتكلفة 400 مليون جنيه دعم مشروعات الصرف الصحى فى 3 مراكز بأسيوط.
* حملات أمنية للبحث عن كوادر حركة «حسم» الهاربة بجبال الفيوم.
* الزمالك «المكسور» فى مهمة استعادة «الكبرياء» أمام طلائع الجيش فى الكأس.
الأخبار
* السيسى لوزراء الإعلام العرب: لا تراجع عن موقفنا الرافض لدعم وتمويل الإرهاب.. ولا نتآمر على أحد.
* التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب والعمل علي تجفيف منابع تمويله.
* محاكمة «علنية» للدوحة وقناة الجزيرة في اجتماع وزراء الإعلام العرب.
* مكرم محمد أحمد: لن نعادي أحدا ونريد تخليص المنطقة من وباء الإرهاب.
* شوقي يعلن نتيجة الثانوية العامة.. والتظلمات الأحد المقبل.
* القاهرة والدقهلية تتصدران الأوائل والصعيد يتراجع وغياب مدن القناة.
* «الوزراء» يوافق علي إنشاء المنصورة الجديدة بمساحة ٥ آلاف فدان.
* ٤ مشروعات بالنقل جاهزة للافتتاح خلال أيام بتكلفة ١٫٢ مليار جنيه.
* الملا: ارتفاع عائدات محطات إسالة الغاز بعد الاكتشافات الجديدة.
* وزير المالية: ثقة دولية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
* وزيرة التضامن: أوضاع العاملين في قطر مستقرة.
* مصر والسعودية والإمارات والبحرين تدعو لتنفيذ مطالبها العادلة للتصدي للإرهاب.
* اختتام التدريب البحري المصري – الفرنسي «كليوباترا ٢٠١٧».
* ٦ ملايين موظف بالجهاز الإداري يصرفون الزيادات مع مرتب يوليو.
* «المركزي» يمول المشروعات الزراعية والحيوانية والأسماك بعائد 5%.
* الخارجية: مصر مهتمة باستقرار ليبيا.
* طقس شديد الحرارة غداً.. والرطوبة ٩٥٪.
* ١٥٠٠ إخواني بينهم أبو تريكة يطعنون لإلغاء إدراجهم بقوائم الإرهاب.
* الأهلي يدرس مواجهة الزمالك في القمة بالبدلاء.