السيسى لوزراء الإعلام العرب: لا حل مع الإرهاب يتصدر عناوين الصحف

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-7 - 2017،وفيما يلى أبرزها:الأهرام* الرئيس: مصر لن تتراجع عن موقفها ولا حل وسطًا مع الإرهاب.* وزير التعليم: المدارس الحكومية تفوز بنصيب الأسد من أوائل الثانوية.* فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: الموافقة ع

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* الرئيس: مصر لن تتراجع عن موقفها ولا حل وسطًا مع الإرهاب.

* وزير التعليم: المدارس الحكومية تفوز بنصيب الأسد من أوائل الثانوية.

* فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: الموافقة على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بالدلتا.

* وزراء خارجية دول مكافحة الإرهاب يجتمعون مع تيلرسون بجدة لبحث أزمة قطر.

* حجازى: القيادة العامة تحرص على تبنى استراتيجة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

* الرى: لا ضرر حتى الآن من المياه المحتجزة بسد النهضة.

* بدء المرحلة الأولى من مشروع النقل الجماعى الذكى.

* تكريم 64 ضابطا و24 مجندا ومدنيا بقطاع الحراسات.

* «الغرف التجارية»: صرف العلاوة وفق ظروف كل منشأة.

*«فيتش» تمنح الاقتصاد رؤىة مستقرة وتشىد بالإصلاحات وإقرار الموازنة.

* مميش: نسعى لإنشاء منطقة بولندية ضمن محور قناة السويس.

* التخطيط: رفع كفاءة الجهاز الإدارى عبر ميكنة الخدمات.

* الضرائب: القيمة المضافة لا علاقة لها بزيادة أسعار السجائر.

* إلزام مصانع كوم أوشيم عمل محطات معالجة للصرف الصناعى.

* بتكلفة 400 مليون جنيه دعم مشروعات الصرف الصحى فى 3 مراكز بأسيوط.

* حملات أمنية للبحث عن كوادر حركة «حسم» الهاربة بجبال الفيوم.

* الزمالك «المكسور» فى مهمة استعادة «الكبرياء» أمام طلائع الجيش فى الكأس.

الأخبار

* السيسى لوزراء الإعلام العرب: لا تراجع عن موقفنا الرافض لدعم وتمويل الإرهاب.. ولا نتآمر على أحد.

* التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب والعمل علي تجفيف منابع تمويله.

* محاكمة «علنية» للدوحة وقناة الجزيرة في اجتماع وزراء الإعلام العرب.

* مكرم محمد أحمد: لن نعادي أحدا ونريد تخليص المنطقة من وباء الإرهاب.

* شوقي يعلن نتيجة الثانوية العامة.. والتظلمات الأحد المقبل.

* القاهرة والدقهلية تتصدران الأوائل والصعيد يتراجع وغياب مدن القناة.

* «الوزراء» يوافق علي إنشاء المنصورة الجديدة بمساحة ٥ آلاف فدان.

* ٤ مشروعات بالنقل جاهزة للافتتاح خلال أيام بتكلفة ١٫٢ مليار جنيه.

* الملا: ارتفاع عائدات محطات إسالة الغاز بعد الاكتشافات الجديدة.

* وزير المالية: ثقة دولية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

* وزيرة التضامن: أوضاع العاملين في قطر مستقرة.

* مصر والسعودية والإمارات والبحرين تدعو لتنفيذ مطالبها العادلة للتصدي للإرهاب.

* اختتام التدريب البحري المصري – الفرنسي «كليوباترا ٢٠١٧».

* ٦ ملايين موظف بالجهاز الإداري يصرفون الزيادات مع مرتب يوليو.

* «المركزي» يمول المشروعات الزراعية والحيوانية والأسماك بعائد 5%.

* الخارجية: مصر مهتمة باستقرار ليبيا.

* طقس شديد الحرارة غداً.. والرطوبة ٩٥٪.

* ١٥٠٠ إخواني بينهم أبو تريكة يطعنون لإلغاء إدراجهم بقوائم الإرهاب.

* الأهلي يدرس مواجهة الزمالك في القمة بالبدلاء.