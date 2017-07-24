السيسى للقيادة الإسرائيلية: من فضلكم لا تستفزوا المسلمين

أحمد الدسوقى: طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرأى العام فى اسرائيل والشعب الإسرائيلى والقيادة الاسرائيلية بالتوقف عن ما تفعله فى المسجد الاقصى لانه من المقدسات بالنسبة للمسلمين ويستفز مشاعرهم. وقال:"من فضلكم هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب أن نحترم مشاعر…

أحمد الدسوقى:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرأى العام فى اسرائيل والشعب الإسرائيلى والقيادة الاسرائيلية بالتوقف عن ما تفعله فى المسجد الاقصى لانه من المقدسات بالنسبة للمسلمين ويستفز مشاعرهم.

وقال:”من فضلكم هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب أن نحترم مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم، ومن المهم أن لا نستدعى موضوعات يحدث فيها تجاوزات، وإجراءات مستفزة للمسلمين، سواءً فى فلسطين أو فى العالم”.

وقال خلال جلسة أسال الرئيس، بمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، يجب أن نحترم بعضنا البعض:” أرجو أن لا يكون هناك عمل يترتب عليه إجراءات مستفزة ، وبالمناسبة إحنا بنعمل كده مش عشان نزايد ونقول إحنا حماة والكلام ده، الأمور محتاجة تتعالج، أننا عايزين نعيش جنب بعض وده ندائى وبتمنى أن القيادة الاسرائيلية تتجاوب معها”.