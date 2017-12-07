السيسى للشباب : قلبنا مفتوح لكم بلا حدود

مدحت إسماعيل قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر لديها رؤية لشباب مصر والقادرة الإفريقية كلها، مستطردًا: لسنوات طويلة أغفلنا ذللك الدور، لكن تم الاهتمام بذلك الدور فى الفترة الماضية وتم عقد لقاءات كثيرة مع الشباب، وعليه تم عقد مؤتمر منتدى الشباب فى نوفمبر الماضي بمدينة شر

مدحت إسماعيل





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر لديها رؤية لشباب مصر والقادرة الإفريقية كلها، مستطردًا: لسنوات طويلة أغفلنا ذللك الدور، لكن تم الاهتمام بذلك الدور فى الفترة الماضية وتم عقد لقاءات كثيرة مع الشباب، وعليه تم عقد مؤتمر منتدى الشباب فى نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف، فى كلمته بمنتدى إفريقيا 2017، فى جلسة ريادة المشاريع، أن تجربة منتدى الشباب كانت أكثر من رائعة، موجهًا كلمة للحضور قائلًا: قلبنا مع كل شبابنا وقلبنا مفتوح بلا حدود”.

وانطلقت، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقرر أن يستضيف رؤساء 6 دول إفريقيين، ويعقد المنتدى من أجل زيادة الاستثمارات داخل إفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية الثلاث: الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والكوميسا ومجموعة شرق إفريقيا، وتم تصميم المنتدى لقادة الأعمال الأفارقة للعب دور أكبر من خلال الاستثمار في الفرص في جميع أنحاء القارة.

وتقدم “المال”، على مدار اليوم الخميس، تغطية تفصيلية لأحداث المؤتمر، فضلًا عن جراء لقاءات صحفية مع المشاركين من رجال الأعمال، ومسئولي الحكومة وعدد من قيادات البنوك.

ويترقب العديد من رجال الأعمال والاستثمار الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة بدول القارة السمراء، فى خطوة لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول، إضافة إلى أن المقرر توقيع بعض مذكرات التفاهم، والاتفاقيات بين المؤسسات المشاركة فى المنتدى.