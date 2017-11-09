السيسى: لجنة خبراء عالمية لمواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم تشكيل لجنة خبراء من دول العالم لمواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية خلال الفترة المقبلة. وأشار خلال كلمته بالحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، إلى أنه تم تكليف وزارات من الحكومة بإنشاء مركز للتواصل الحضاري بين شباب مصر والعالم. ول

أحمد الدسوقى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم تشكيل لجنة خبراء من دول العالم لمواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال كلمته بالحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، إلى أنه تم تكليف وزارات من الحكومة بإنشاء مركز للتواصل الحضاري بين شباب مصر والعالم.

ولفت إلى أن المنتدى كان فرصة للحوار العملي الذي تحتاجه المنطقة.

وأكد أن المنتدى أثبت ان الشباب أقدر على الحوار لإثبات الذات وتحقيق الطموح.

وتابع :” كلفت اللجنة المنظمة للمنتدى بتحويله إلى منتدى دولي معني بالحوار بين شباب العالم”.

وأكد أن المنتدى كان تفريغا هائلا للطاقات السلبية ومنح طاقة إيجابية لكل من شاهده.

وبدأ مؤتمر منتدى شباب العالم في 4 من الشهر الجاري، وافتتحه الرئيس بمشاركة عربية وعالمية

