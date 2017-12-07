السيسى في إفريقيا 2017: وفرنا فرص تشغيل حقيقية للشباب

مدحت إسماعيل: قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، إن الدولة وفرت فرص حقيقة لتشغيل الشباب، والدليل على ذلك ولبناء الثقة بين الدولة والشباب، تم إنشاء مدن صناعية بالفعل. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2017، "على سبيل المثال قمنا ببناء مدنية للاثاث فى دمياط، واخري للجلود،

مدحت إسماعيل:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، إن الدولة وفرت فرص حقيقة لتشغيل الشباب، والدليل على ذلك ولبناء الثقة بين الدولة والشباب، تم إنشاء مدن صناعية بالفعل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2017، “على سبيل المثال قمنا ببناء مدنية للاثاث فى دمياط، واخري للجلود، اضافة الي اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان”، مؤكداً ان معدل نجاح الفرصة المتاحة للشباب 80%.

وتابع “كنا حريصون على توفير فرص حقيقة للشباب، وعليه تم التخلي عن نظام طرح المدن الصناعية على المطور الصناعي، وأن يقوم المطور فيما بعد بطرحها مرة أخرى”.

ولفت إلى أن هذا النظام كان يستغرق بين 4 ـ5 سنوات ومن ثم تم بناء المدن بشكل مباشر كما ذكر سلفاً.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الارضي التي خصصت للشباب فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، بالابار اللازمة، مع وضع نظم الري الحديثة، ولم يتبق سوي عمل الشباب.

وأكد أن تلك الخاصية منحت فرصة نحاج للشباب بنسبة 80%، مستطرداً كنت “أود توفير المعدات أيضاً فى مدينة الجلود لكن المسؤولين تحسبوا ذلك”.

واليوم انطلقت فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية بالإضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من فريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويشهد المؤتمر- الذى يعقد جلساته على مدار 3 أيام (7 إلى 9 ديسمبر)- أكثر من 35 جلسة لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، حيث سيشارك فى المنتدى أهم صناع القرار السياسى والاقتصادى فى القارة الأفريقية من قادة ومسئولين ومستثمرين ومؤسسات وهيئات فاعلة فى عملية اتخاذ القرار

