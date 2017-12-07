السيسى: شكل إفريقيا سيتغير للأفضل خلال 10 سنوات

مدحت إسماعيلقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئس الجمهورية، إن شكل القارة الإفريقية سيتغير للأفضل خلال 10 سنوات، مشترطا لإتمام ذلك أن "يتم إنشاء شبكة طرق ومد خطوط سكك حديد بين الدول حتى وإن اقتصر ذلك على البلدان المستقرةووجه خلال كلمتة الاختتامية فى جلسة رواد المشاريع بمؤتمر

مدحت إسماعيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئس الجمهورية، إن شكل القارة الإفريقية سيتغير للأفضل خلال 10 سنوات، مشترطا لإتمام ذلك أن “يتم إنشاء شبكة طرق ومد خطوط سكك حديد بين الدول حتى وإن اقتصر ذلك على البلدان المستقرة

ووجه خلال كلمتة الاختتامية فى جلسة رواد المشاريع بمؤتمر إفريقيا 2017″، حديثه لشباب القارة الإفريقية قائلاً : أقول لشباب إفريقيا أنتم الأمل ولا تيأسوا أبدا، وعلى القادة الأفارقة أن يعرفوا أن عليهم مسؤولية تجاه بلادهم وشبابهم حتى لا يكون مصيرهم مصير صعب فى هجرة أو أي شيء آخر.

واليوم انطلقت فعاليات المنتدى السنوى لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية بالإضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من فريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشهد المؤتمر- الذى يعقد جلساته على مدار 3 أيام (7 إلى 9 ديسمبر)- أكثر من 35 جلسة لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، حيث سيشارك فى المنتدى أهم صناع القرار السياسى والاقتصادى فى القارة الأفريقية من قادة ومسئولين ومستثمرين ومؤسسات وهيئات فاعلة فى عملية اتخاذ القرار

