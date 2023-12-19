السيسى رئيسا لمصر حتى عام 2030

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أمس فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة تنتهى فى عام 2030 بعدما حصل على %89.6 من الأصوات.

وذكرت الهيئة أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت %66.8 من الأصوات، وحصل السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا، أى %89.6 من إجمالى الأصوات الصحيحة.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، على مليون و986 ألفا و352 صوتا بنسبة %4.5 ، بينما حل فى المرتبة الثالثة رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتاً بنسبة %4.

وجاء فى المرتبة الرابعة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، إذ حصل على 822 ألفاً و606 أصوات بنسبة %1.9.

وألقى السيسى كلمة بعد الإعلان عن فوزه فى الانتخابات أكد خلالها أن انخراط المصريين فى صفوف الناخبين فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى يعد دلالة واضحة للكل فى الداخل والخارج عن فعالية المجتمع المصرى بكل أطيافه وفئاته، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة لكل مصرى ومصرية.

وأضاف: أن الدولة تواجه حزمة من التحديات على كل المستويات، يأتى فى مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وتابع: إننى أدرك يقينًا حجم التحديات التى مررنا بها ومازلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكى أن البطل فى هذه التحديات هو المواطن المصرى العظيم الذى تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادى وآثاره وواجه الأزمات بثبات وعزم وحكمة.

وقال “السيسي”: أجدد معكم العهد بأن أستمر بكل جهد لبناء الجمهورية الجديدة، التى نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا، دولة ديمقراطية تجمع أبناؤها فى إطار من الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية وقائمة على العلم والتكنولوجيا.

وأكمل: “من كل قلبى أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسى راق يمهد الطريق أمام حياة سياسية تتسم بالتنوع”.

وأضاف السيسي: الشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التى استدعت الفخر والاعتزاز وفى نهاية حديثى إليكم أؤكد لكم كما عهدتكم.. رجل مصرى نشأ فى أصالة الحارة المصرية العريقة وأنتمى للمؤسسة العسكرية.

واختتم السيسى قوله: لا أملك فى مهمتى التى كلفتمونى بها سوى العمل بكم ومن أجلكم، لا أدخر جهدا لتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، فلنعمل معًا من أجل مصرنا العزيزة، وبقوة شعبها واصطفافهم دائمًا وأبدًا.