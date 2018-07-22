السيسى: تفجير الدولة يكون من خلال الضغط والشائعات والإرهاب

الرئيس: هدف الشائعات إحباط ما تم تحقيقه من إنجازاتأحمد صبرىقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الخطر الحقيقى الذى يواجه البلاد هو تفجير الدولة من الداخل عبر آليات وهى الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية والإحساس بالإحباط وفقد الأمل.وأضاف فى كلمته أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد



الرئيس: هدف الشائعات إحباط ما تم تحقيقه من إنجازات



أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الخطر الحقيقى الذى يواجه البلاد هو تفجير الدولة من الداخل عبر آليات وهى الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية والإحساس بالإحباط وفقد الأمل.

وأضاف فى كلمته أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد الفنية العسكرية أن الهدف من ذلك هو تحريك الناس لتدمير بلادهم وتدميرهم من الداخل، مؤكدا أن الدولة واجهت 21 الف شائعة فى 3 شهور فقط والهدف منها بلبلة وعدم استقرار الوطن لإحباط ما تم تحقيقه من إنجازات.

وأوضح أن الجيش يقدم تضحيات كبيرة على كل المسئوليات سواء بعد التخرج أو فى حياتهم مضيفا: التضحيات كبيرة والشعب ده ضحى وتحمل الإصلاح الاقتصادى.