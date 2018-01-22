السيسى: تأخرنا فى تنفيذ المناطق اللوجيستية

❐ يجب الانتهاء من مشروعات محطات تحلية وتنقية المياه خلال العام ❐ تشكيل لجنة رباعية لتفقد المنطقة الصناعية ببنى سويف ❐ تكليف المحافظين بدراسة مواقع تنفيذ المشاريع اللوجيستية ومراعاة مواقعها الإسترتيجية ❐ رفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيهاً ❐ مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية: الانت

❐ يجب الانتهاء من مشروعات محطات تحلية وتنقية المياه خلال العام

❐ تشكيل لجنة رباعية لتفقد المنطقة الصناعية ببنى سويف

❐ تكليف المحافظين بدراسة مواقع تنفيذ المشاريع اللوجيستية ومراعاة مواقعها الإسترتيجية

❐ رفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيهاً

❐ مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية: الانتهاء من 19 محطة مياه تحلية وتنقية وننفذ 15 أخرى

❐ الإسكان: 58 مليار جنيه حجم مشروعات التنمية فى الجنوب وجارى الانتهاء من 119 ألف وحدة إسكان اجتماعى

❐ هيئة الرقابة: زيادة الاستثمارات والنمو بالصعيد تعادل 6 أضعاف ما أنجز فى 2010

❐ التجارة: محافظات قبلى تستحوذ على %37 من المناطق الصناعية

❐ التضامن: 13 مليار جنيه للأهالى من برنامج تكافل وكرامة

❐ التموين: السعة التخزينية لصوامع القمح بلغت 4 ملايين طن

❐ الصحة: 2.4 مليار حجم الاستثمارات فى مستشفيات جديدة خلال 3 أعوام

❐ النقل: منظومة جديدة للطرق لخدمة التطور الصناعى وحجم الاستثمارات

بدور إبراهيم

افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، خلال زياراته لمحافظة بنى سويف، الأحد، مؤكدًا أن الدولة تأخرت كثيرا فى تنفيذ المناطق التجارية اللوجيستية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المناطق ليس “ترف”، لكنها تحقق نظم حديثة فى التجارة.

ووجه الرئيس، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه، خلال العام الجارى، لتعظيم المنتج من حجم المياه، وتقليل المهدر، والاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والصناعى، والصحى المعالجة.

افتتح عبر الفيديو كونفرانس محطة اليسر بالغردقة-محطة تحلية مياه بحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا- وسأل الرئيس، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، عاصم عبد الله شكر، عن الجهة التى نفذت محطة اليسر، أجاب عاصم: “شركة البحر الأحمر، وسنظل معها لمدة عام فى فترة الضمان، وندرب العاملين بالشركة لتحسن الأداء”.

افتتح السيسى محطة مياه دار السلام، بمحافظة سوهاج، بطاقة 60 ألف م3/ يوم، بتكلفة 255 مليون جنيه، لخدمة 350 ألف نسمة.

وطالب تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة البيئة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التجارة والصناعة، لتفقد المنطقة الصناعية ببنى سويف، والتأكد من عدم وجود مشاكل بها.

شدد على ضرورة إجراء مسح كامل للمنطقة الصناعية، لجميع المناطق فى أنحاء الجمهورية لحل مختلف المشكلات والمعالجة.

طالب السيسى من المحافظين، دراسة الأماكن التى تتوفر الأراضى لها لتنفيذ المشاريع التجارية اللوجيستية، لتكون على محاور رئيسية، ومتوفر بجانبها الخدمات للمواطنين، والمستثمرين، من المياه، والكهرباء، والصرف، لإتاحة فرص حقيقية للاستثمار.

أوضح أن مصر كانت متأخرة عن تطور أشكال التجارة والتوزيع، مشيرًا إلى أن الحد من زيادة الأسعار لا يتوقف على الرقابة فقط، لكن على تطوير القدرات فى التجارة وحركتها.

افتتح الرئيس مشروع التطوير الشامل والمرحلة الثانية من مستشفى الأقصر العام، عبر الفيديو كونفرانس، كاشفًا عن وجود لجنة تعمل منذ أكثر من 3 أعوام لعملية الشراء المجمع للمستلزمات، والأجهزة المطلوبة الطبية.

أكد أن الدولة تدعم مشروع سكن كريم من صندوق تحيا مصر، للانتهاء من تنفيذه خلال العام، مطالبا وزيرة التضامن ببحث الرقم المطلوب، لإنهاء السكن بالتنسيق مع الجمعيات.

لفت إلى أن الدولة مستعدة لرفع نسبة حضانات الأطفال من %8 إلى %30 للعناية بالأطفال، وتوفير وظائف للشباب.

وجه السيسى الحكومة، رفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيهًا.

قال عاصم عبد الله شكر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الانتهاء من 19 محطة مياه تحلية وتنقية، وجار تنفيذ 15 أخرى، وأن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب / يوم، ونقلها من غرب القناة عبر سحارة السلام إلى شرق القناة، لمعالجتها بتقنية فائقة الجودة، لتوفير 5 ملايين متر مكعب / يوم، تكفى لزراعة 250 ألف فدان فى سيناء.

أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن حجم الاستثمارات التى ضخت خلال 4 أعوام ماضية، فى قطاع ميــاه الشـرب والصـرف الصحى، بلغ 124 مليار جنيه، موضحاً أن التحدى الذى تواجهه الدولة تلبية الطلب المجتمعى المتزايد على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بسبب الزيادة السكانية فى ظل ضغط الأولويات المختلفة على التمويل الحكومى.

أوضح أن سبل التغلب على التحديات تتمثل فى تحسين إدارة استخدام المياه، من خلال تعظيم الفائدة من استغلال الموارد المائية، بتنفيــذ المعالجة الثلاثيــة لكل من مصرفى بحــر البـقر والمحسمـة (تنفيذ وزارة الإسكان – وزارة الرى – الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة)، بطاقـة تصـل إلى 6 – 7 ملايين م3/يوم، طبقاً لأعلى المعايير العالمية للاستفادة من المياه المعالجة فى الزراعة، وأن تكون الأولويـة لمشروعـات الصرف الصحى، ومحـطات المعالجة بصعيد مصر، التى تصب على المجارى المائية، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، وبالفعل سيكون لدينا 35 محطة للمعالجة الثلاثية خلال الفترة المقبلة.

قال مدبولى؛ إن المشروع يتضمن الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، من 5 إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا، من المصرف إلى ترعة الشيخ جابر، شرق قناة السويس، لإعادة استخدام المياه فى استصلاح 250 ألف فدان تقريباً، شرق قناة السويس، و70 ألف فدان، زراعتها بمنطقتى “سهل الطينة” و”القنطرة شرق” ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 320 ألف فدان.

أضاف أن مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة، يتضمن تجميع ونقل حوالى مليون م3/يوم من مياه مصرف المحسمة، من مناطق غرب القناة إلى شرق القناة، ونقل مياه مصرف المحسمة عبر السحارات، أسفل قناتى السويس القديمة، والجديدة، من الغرب إلى محطة معالجة المحسمة شرق القناة، لزراعة 50 ألف فدان.

أشار إلى أن هناك 119 محطة معالجة صرف صحى قائمة بالصعيد، بطاقة 1.8 مليون م3 / يوم، موضحاً أن الخطة العاجلة لمحطات معالجة الصرف الصحى بالصعيد، التى تنفذ خلال عامين، تتضمن تحويل 8 محطات معالجة صرف صحى تصب مباشرة على نهر النيل، أو على مصارف صغيرة.

أضاف: “بدأنا تنفيذ 52 محطة (26 محطة معالجة ثنائية – 26 محطة معالجة ثلاثية)، ضمن الخطة العاجلة لمحطات معالجة الصرف الصحى بالصعيد، بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، وصرف 6.5 مليار جنيه فى تنفيذها، ويتبقى 3.5 مليار جنيه، من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن حجم مياه الصرف التى تعالج ثنائيًا أو ثلاثيًا من خلال المشروعات، التى نفذت أو جار تنفيذها، هو حجم غير مسبوق فى تاريخ مصر، ومعالجة وتحسين جودة 3.4 مليار متر مكعب سنويا”.

استعرض الوزير عدداً من مشروعات محطات المعالجة الثلاثية والثنائية المتقدمة، التى نفذت منها: محطات معالجة الصرف الصحى الثلاثية كيما (1، 2، 3)، ومحطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بمساحة 1500 فدان، وتعد من أكبر محطات معالجة الصرف الصحى بالشرق الأوسط، ضمن أكبر 5 محطات على مستوى العالم، وصممت لاستقبال 3 ملايين م3/يوم من المياه، أصبحت طاقة المحطة 2.5 مليون م 3 / يوم، بعد دخول الجزء الثانى من المرحلة الثانية من المحطة للخدمة.

أوضح وزير الإسكان أن من أهم سبل التغلب على التحديات فى قطاع ميــاه الشـرب والصـرف الصحى، هى “منظومة مراقبة الجودة، والتى تشارك فيها وزارات الصحة و البيئة و الرى و الإسكان من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

كشف عن أن حجم استثمارات مشروعات التنمية العمرانية بالصعيد منذ 2014 بلغ 58 مليار جنيه، تضم 119 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 9.9 مليار جنيه، و119 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى، بتكلفة 24 مليار جنيه، وتنمية عمرانية لصالح 15 مدينة جديدة، بتكلفة 23 مليار جنيه، 280 كم طرق بتكلفة 0.9 مليار جنيه.

فيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى بالصعيد، أضاف الوزير أنه نفذت 75 ألف وحدة، وجار تنفيذ 44 ألفًا أخرى، بإجمالى 119 ألف وحدة، بتكلفة 24 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة سكان المشروع، وجار تنفيذ مدن جديدة، منها مدينة توشكى الجديدة، وناصر “غرب أسيوط”، وغرب قنا.

أضاف أنه جار إنشاء مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون بين وزارة الإسكان وجمعية الأورمان، على مساحة 7 أفدنة، وتنفيذ مشروعات طرق بطول 280 كم.

بشأن مشروعات التنمية المتكاملة لأهالى الصعيد، قال الوزير: “نهدف لإقامة تجمعات بدوية بالأودية، تتوافر لها مقومات التنمية المتكاملة، لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق، ويتضمن المشروع استصلاح أراضى، وصوبات زراعية، وآبار للزراعة، ومزارع ألبان، ومزارع سمكية، وكهرباء، ومزارع أغنام وأبقار، وبيوت بدوية، ومشروعات أخرى طبقا لاحتياجات المناطق”.

قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الصعيد يشهد نموًا فى المشروعات والاستثمارات، حتى بلغت قيمتها ما يزيد عن 6 مليارات جنيه، بنسبة زيادة تعادل 6 أضعاف كما كان فى 2010.

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية 2014 حتى الآن، بلغ 16 مليار جنيه، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة بمبلغ 10 مليارات جنيه، و6 مليارات للمتناهية الصغر، بإجمالى 830 ألف مشروع، يوفر 1.1 مليون فرصة عمل، ونصيب الصعيد فيها %39 من إجمالى المشروعات.

أوضح أن الانتهاء من إنشاء 3 آلاف مصنع صغير بالصعيد نهاية العام، بجانب مدينة صناعية للأدوات المنزلية، بتكلفة 428 مليون جنيه، وطرح 700 ألف متر للصناعات المتوسطة، فى بنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة.

تابع: “لدينا 7 مراكز تدريب صناعى فى الصعيد، تحديثهم بقيمة 58 مليون جنيه، ومستمرين فى تيسير إجراءات التراخيص، وجار ميكنة الإجراءات بالكامل الشهر المقبل، وقانون الاستثمار يعطى أعلى المميزات إلى محافظات الصعيد “.

أشار إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على %37 من المناطق الصناعية فى مصر، ويوجد 50 منطقة صناعية بالصعيد، باستثمارات تصل إلى 75 مليار جنيه، تمثل 2973 مصنعًا، مؤكدًا أن التحدى الأكبر فى محافظات الصعيد، البنية التحتية للمناطق الصناعية.

استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود الوزارة فى الفترة من 2014 حتى نهاية 2017، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة ينحاز لأهالى الصعيد ويغطى 5630 قرية، وأنفقت الحكومة 15 مليار جنيه على البرنامج منذ انطلاقه، واستحوذ الصعيد على 13 مليار جنيه منها، وأن مبادرة سكن كريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لرصد المنازل التى تستحق التطوير.

لفتت إلى أن برنامج الدعم النقدى سعى لتغطية محافظات الجمهورية، كما أن 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة الرقمى القومى لدخول برنامج الدعم النقدى.

استعرض على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المحاور الرئيسية لدور وزارة التموين فى توفير السلع الأساسية، والحفاظ على المخزون الإستراتيجى وإدارته، بجانب ملف الدعم، ومستقبل التجارة الداخلية فى مصر.

أكد أن مصر تستورد %97 من الزيت الخام، وهناك مصانع لتكرير الزيوت، كما أن هناك تعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة النباتات الزيتية بهدف تغطية %30 من احتياجات مصر من الزيت الخام، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يكفى 3 أشهر ونصف.

أشار إلى أن الوزارة قامت بعمل مكثف لتوفير اللحوم، وخفضت سعرها إلى 110 جنيه للكيلو، بعد زيادة منافذ البيع على مستوى الجمهورية.

لفت إلى أن أزمة اسطوانات البوتاجاز انتهت بالتعاون مع وزارة البترول، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك مليون اسطوانة بوتاجاز يوميًا.

أوضح أن السعة التخزينية لصوامع القمح بلغت 4 ملايين طن، وجار العمل على إنشاء عدد أكبر من الصوامع لتخزين القمح، لا سيما فى مدن الصعيد.

أوضح أن مصر تستهلك 16 مليون طن قمح، وتنتج من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، وبالنسبة لرغيف الخبز المدعم، يستهلك 9.7 مليون طن، وتوفر 3.7 إلى 4 ملايين مشيرا إلى أن مصر تستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

تابع: “لدينا احتياطى إستراتيجى يمثل 3.7 شهر استهلاك، ونستخدم 800 الف طن فى الشهر، ولدينا 3 ملايين طن، ما يعد أعلى مستويات الاحتياطى الإستراتيجى”.

قال أحمد عماد راضى، وزير الصحة، إن حجم الاستثمارات فى مستشفيات جديدة بالصعيد بين 2015 حتى 2018 بلغت 2.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العمل على إنشاء مستشفيات فى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد، وتطوير 19 مستشفى، افتتح 7 منهم خلال 2017.

لفت إلى أن نصيب محافظات الصعيد من استثمارات تطوير المستشفيات بلغ %38 من إجمالى ما تطور.

أشار إلى أن هناك 3 مستشفيات جديدة افتتحت فى مدينة الأقصر، ومن المتوقع أن تصبح المدينة مركزًا طبيًا مميزًا لصعيد مصر خلال الأعوام المقبلة.

أشار هشام عرفات، وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل وفق 8 إستراتيجيات رئيسية لإنشاء منظومة جديدة للطرق فى الصعيد لخدمة التطور الصناعى.

أضاف أن إجمالى حجم استثمارات مشروعات النقل فى صعيد مصر، بلغت 34.2 مليار جنيه، بينها 24.3 مليار جنيه فى مشروعات الطرق والكبارى، 9.9 مليار جنيه مشروعات سكك حديدية.