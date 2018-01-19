السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقىأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى.وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد".ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

أحمد الدسوقى





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى.

وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: “لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد”.

ووجّه حديثه للمصريين قائلًا: “تخيروا واختاروا ولا تعطوا صوتكم إلا لمن ترونه يستحق أن يتولى أمركم ولو شايفين رئيس فأنا مش رئيس أنا واحد منكم وانتم فى رقبتى”.

وأوضح أنه يعد أول رئيس يتحدث مع شعبه فى كل الموضوعات لكى يشاركهم فى حلها، مشيرًا إلى أنه يقوم بأدوار مؤسسات أخرى مثل المسجد والكنيسة والمدرسة.