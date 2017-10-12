السيسى: العاصمة الإدارية لم تكن على حساب ملفات أخرى

❐ خطط التنمية تحتاج -20 25 عامًا..وتحقيق استدامة النمو متطلب رئيسى ❐ الإرهاب لم يعطل تنمية سيناء وطرحنا 125 ألف قطعة أرض فى 3 سنواتبدور إبراهيمأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى مجال التنمية العمرانية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة لم تكن على حساب أى الملفا

❐ خطط التنمية تحتاج -20 25 عامًا..وتحقيق استدامة النمو متطلب رئيسى

❐ الإرهاب لم يعطل تنمية سيناء وطرحنا 125 ألف قطعة أرض فى 3 سنوات

بدور إبراهيم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى مجال التنمية العمرانية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة لم تكن على حساب أى الملفات التى تهم المواطن المصرى.

وأوضح، خلال الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم العمل فى جميع الاتجاهات لتحقيق الأهداف التنموية طويلة الأجل، والتى ستظهر ثمارها خلال السنوات المقبلة.

وردًا على الأقاويل الخاصة بتحديد الأولويات، قال السيسى إن استدامة النمو واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمتزايدة أهم الأولويات التى لا يجب تأجيلها، موضحا أن التوقف شهرا واحدا يراكم الاحتياجات، وأن عدم التحرك بشكل مناسب خلال 7 سنوات ماضية جعلنا نعانى عقبات عديدة فى مجال العمران.

وأكد الرئيس أن كل المؤشرات تؤكد السير فى الاتجاه الصحيح، وتتم تنمية العديد من المجتمعات بخلاف العاصمة، متابعًا: “مش من حقنا نحلم يعنى واللا إيه عيب يبقى عندنا 13 مدينة كده يعنى؟”.

وأضاف أن فلسفة العمل فى العاصمة لم تكن

مجرد مشروع وأراض يتم طرحها على المستثمرين، بل أصبحت واقعًا كبيرًا ومجتمعًا متكاملاً، مستشهدا بأنه يجرى تنفيذ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالحى السكنى “آر 3″، لم يتم طرح أى وحدات منها.

وأشار إلى أن العمل يتم بشكل جدى على مدار 18 شهرًا فى العاصمة، مؤكدا أن خطط التنمية يحتاج تنفيذها لفترة من 20 إلى 25عامًا.

وأضاف السيسى أنه يتم العمل بالتوازى فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أنه تم طرح 125 ألف قطعة أرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتعقيبًا على كلمة رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بخصوص الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الأعمال للمرافق عقب مضاعفة مساحة الأسبقية الأولى للعاصمة وتطلبها تكاليف إضافية، قال الرئيس إننا مستعدون لأى تكلفة، وإنه لم نأخذ خطوة مضاعفة المساحة إلا بعد الدراسة والاستعداد جيدا.

وأشار عقب كلمة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إلى أن الدولة تنتهج سياسة الاستفادة من مياه الصرف الصحى وعدم هدرها، وتم إنشاء برنامج معالجة للوصول إلى مليارات المياه المكعبة.

وأضاف السيسى أن الحوادث الإرهابية لم تمنع الدولة من التنمية الحقيقية فى سيناء، تعقيبًا على كلمة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، موضحًا أنه يتم تنفيذ 150 مليار جنيه مشروعات فى محافظات سيناء.