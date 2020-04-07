سيـــاســة

السيسى: التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون.. مصر تثمن جهود بريطانيا للحد من انتشار هذا الفيروس

وأكد الرئيس تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد
منتصر محمود 1:34 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 1:34 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى.

وقال السيسى فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون Boris Johnson، رئيس الوزراء البريطانى، والذي يقود بلاده بقوة فى مجابهة فيروس كورونا.

وتابع: وأود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس…
وأكد الرئيس تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة.

حفظ الله مصر وشعوب العالم.

يذكر أنه تم نقل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بعد 10 أيام من تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر مقر الحكومة البريطانية “10 دوانينج ستريت” أن جونسون نقل إلى وحدة العناية المركزة، مشيرا أنه منذ مساء أمس الأول الأحد، كان رئيس الوزراء البريطاني يخضع لرعاية الأطباء في مستشفى “سانت توماس” في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.

وتابع بيان 10 دوانينج ستريت أنه “بعد ظهيرة يوم الإثنين، ازدادت حالة جونسون سوءا، وكانت نصيحة الأطباء نقله إلى وحدة العناية المركزة”.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني من دومينيك راب وزير الخارجية أن ينوب عنه في مهام طالما اقتضت الضرورة ذلك”.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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