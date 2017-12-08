السيسى: استثمارات مصر بأفريقيا مليار دولار فى العام الماضي

مدحت إسماعيل:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن حجم استثمارات مصر فى القارة الأفريقية خلال العام الماضي بلغت مليار دولار، وبلغت 9 مليارات دولار بشكل تراكمي.وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر أفريقيا 2017 المنعقد فى يومه الثاني بمدينة شرم الشيخ، أن مصر لم تتوانَ فى بذل المزيد من الجهد ل



مدحت إسماعيل:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن حجم استثمارات مصر فى القارة الأفريقية خلال العام الماضي بلغت مليار دولار، وبلغت 9 مليارات دولار بشكل تراكمي.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر أفريقيا 2017 المنعقد فى يومه الثاني بمدينة شرم الشيخ، أن مصر لم تتوانَ فى بذل المزيد من الجهد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، ومصيرها مرتبط بمصير الدول الأفريقية.

وتابع: ندعم الجهود التي من شأنها تنفيذ مشروعات ترتبط الدول الأفريقية، ومنها مشروع الخط الملاحي فيكتوريا ـ البحر المتوسط، ومشروع الإسكندرية ـ كيب تاون”.

ويربط مشروع “فيكتوريا ـ البحر المتوسط”، مصر بدول حوض النيل سياسياً واقتصادياً وثقافياً، ويمر بـ4 دول “مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان” ويربط بين كافة دول الحوض، إلي جانب فتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.

ويبلغ محور “الإسكندرية- كيب تاون” طوله نحو 10 آلاف كيلومتر هو أحد المحاور الرئيسية للتجارة مع أفريقيا، وتعتمد فلسفته على نقل البضائع من مدينة الإسكندرية حتى مدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا مخترقا نحو 15 دولة أفريقية، ويقدر لهذا الرحلة أن تستغرق 4 أيام على أقصى تقدير.

وبدأت فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان “أفريقيا 2017” أمس، بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات، و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 500 جهة أفريقية ودولية، ونحو 1500 مستثمر من أفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.