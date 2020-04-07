السيسى: أى نوع من الحافز للأطباء لا يعكس أبدا تقديرنا الحقيقى لهذا الجهد وهذه التضحيات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أثناء تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد .

أنا حرصت وكان توجيهي للحكومة أن لا نفزع الناس ومانخوفهمش… ده مش معناه اننا كمصريين مانخدش حرصنا اكتر في مواجهة هذا الفيروس. بكرر الشكل مرة تاني لكل العناصر الطبية في مصر .. كل العناصر. السيسي : أي نوع من الحافز لا يعكس أبدا تقديرنا الحقيقي لهذا الجهد وهذه التضحيات .

واستمع الرئيس السيسى إلى كلمة الفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى كما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا عن دور القوات المسلحة لمعاونة الدولة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.







