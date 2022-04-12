«السيسى»: أعداد حجاج الموسم الحالى ستكون أقل من نصف نظيرتها قبل كورونا

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رئيس مجلس إدارة «سيسى ترافل»، إنه بعد تحديد وزارة الحج والعمرة السعودية الموسم الحالى بنحو مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، سيكون أعداد الحجاج خلال هذا العام أقل من %50 من الطاقة الفعلية التى كان معمولًا بها قبل جائحة كورونا.

وأضاف «السيسى» لـ«المال»، أن أعداد الحجاج قبل الجائحة من خارج المملكة فقط كان يتراوح ما بين 1.5 إلى 1.8 مليون حاج، مشيرًا إلى أن شركات السياحة كانت تأمل فى زيادة الأعداد لأكثر من مليون حاج، خاصة أنه تم إلغاء معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا فى المملكة.

وطالب «السيسى»، الحكومة المصرية بسرعة التواصل مع المملكة السعودية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من التأشيرات للحجاج المصريين، متوقعاً أن يتم تحديد الحصص المخصصة للدول وفقًا لاتصالات الحكومات مع الجانب السعودى.

الأسعار ستتضح بعد صدور الضوابط المصرية .. وفروق العملة العامل الرئيسى فى الزيادة

وعن أسعار الحج لهذا العام، قال «السيسى»، إن الأسعار سوف تتضح بشكل أكبر بعد صدور ضوابط وزارة السياحة المصرية فهى من ستحدد آلية العمل، متابعًا أن الضوابط المنظمة للموسم سيكون لها تأثير حقيقى على أسعار البرامج، مطالبًا بسرعة إصدار تلك الضوابط.

وأشار إلى أن فروق سعر العملة بعد خفض الجنيه سيكون العامل الوحيد الذى لا يمكن تفاديه، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة سعر برامج الحج.

ولفت إلى أن الضوابط السعودية التى اشترطت أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، جاء بمثابة صدمة كبيرة لكبار السن، لأنهم كانوا آملين فى التواجد خلال هذا الموسم خاصة بعد توقف المناسك لمدة عامين بسبب الجائحة.

ونوه «السيسى»، بأن عدد الحجاج فوق سن الـ65 عامًا كانوا يستحوذون على نسبة %30 من إجمالى أعداد الحجاج المصريين.

وكانت وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة، أعلنا عن فتح باب تلقى طلبات الحج من شركات السياحة الراغبة فى تنظيم الرحلات خلال الموسم 1443هـ، ويستمر تقديم الطلبات حتى الأحد 8 مايو المقبل الموافق 7 شوال.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بخدمات الحج والعمرة التابع للوزارة، على أن يتضمن الطلب المستوى الذى ترغب الشركة فى تنفيذه، وذلك حتى إخطار السلطات السعودية وزارة السياحة المصرية بجميع الضوابط الخاصة بتنظيم رحلات الحج السياحى.