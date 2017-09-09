السيرة الهلالية في القومي للمسرح.. الثلاثاء

علي راشد ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أمسية ثقافية فنية بعنوان: " السيرة الهلالية بين الأداءات الشعبية والاستلهام المسرحى " وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. يتحدث فيها الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبى بكلية الأداب جامعة القاهرة، و

علي راشد

ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أمسية ثقافية فنية بعنوان: ” السيرة الهلالية بين الأداءات الشعبية والاستلهام المسرحى ” وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يتحدث فيها الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبى بكلية الأداب جامعة القاهرة، والدكتور عبدالرحيم عبد الكريم أحمد.

وتتناول الأمسية السيرة الهلالية فى المسرح المصرى حيث تمثل السيرة رافدا رئيسيا فى تشكيل العقلية الجمعية فى أماكن انتشارها، كما كانت معينا للاستلهام والتوظيف الدرامى من عدد من المسرحيين المصريين.

واختلف التعامل معها طبقا لرؤية المستلهم وتكوينه الفكرى وذائقته الفنية، لذا كثرت الاستلهامات منها وتباينت.