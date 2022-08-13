السيرة الذاتية لوزير قطاع الأعمال الجديد محمود عصمت

وافق مجلس النواب، اليوم، على تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، واختار الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خلفًا لـهشام توفيق.

محمود عصمت وزير القطاع الأعمال الجديد

ويعدّ وزير قطاع الأعمال الجديد محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

كما شغل وزير قطاع الأعمال الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 20104 إلى 2016.

إلى جانب تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.

وينتظر وزير قطاع الأعمال الجديد العديد من الملفات والمشروعات التى تعمل عليها الوزارة؛ ومن أبرزها مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع إنتاج السيارة الكهربائية داخل المصانع المصرية.

واستكمال مشروع إعادة هيكلة الشركات التابعة، وإضافة لتطوير شركة مصر للألومنيوم، وتجهيز الشركات المؤهلة للطرح للبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، وذلك بقيمة نحو 540 مليون يورو.

إضافة إلى ملف تطوير فندق الكونتيننتال التاريخي، إذ طرحت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، دعوة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة في رأسمال شركة مشروع لإعادة إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا في وسط القاهرة، (بدرجة فندقية 5 نجوم).