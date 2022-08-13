السيرة الذاتية لوزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير

أقرّ مجس النواب، اليوم، التعديل الوزاري الرابع على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذى تضمَّن بشكل نهائي تغيير 13 حقيبة وزارية.

وشمل التعديل الوزاري الجديد تكليف النائب أحمد سمير، وزيرًا للتجارة والصناعة، خلفًا للسيدة نيفين جامع.

وتنشر “المال” جانبًا من أبرز معلومات السيرة الذاتية لأحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد.

من مواليد شهر سبتمبر عام 1974، بمحافظة الجيزة.

تولَّى منصب مدير شركة القناة لصناعة البلاستيك، وشغل منصب نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر.