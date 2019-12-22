السيرة الذاتية لنيفين جامع وزير الصناعة والتجارة الجديد

وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، على التعديل الوزاري الجديد المرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتولت فيه الدكتورة نيفين جامع حقيبة وزارة التجارة والصناعة ، بعد أن كانت تعمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ مطلع شهر يوليو في 2017.
وفيما يلي أبرز ملامح السيرة الذاتية لها:
- تخرجت نيفين جامع من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984.
- خبرة عملية و مصرفية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما خاصة في القطاع المصرفي حيث كانت من القيادات المتخصصة في قطاعات الاستثمار و التمويل و التجزئة المصرفية ,,
- التحقت نيفين جامع بالعمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية في يناير 2005
- قامت بتطوير آليات وأساليب التمويل وساهمت في إعداد أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية في إبريل 2005 و ادخلت التمويل المباشر لأنشطة الصندوق
- عام 2013 ترأست القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق
- ساهمت مع إدارات البنوك و مختلف جهات الدولة المعنية في صياغة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة.-
- ساهمت في إطلاق أول برنامج تمويلي موجهة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشروعات الابتكارية من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات حيث أصبح الصندوق الاجتماعي للتنمية أول جهة في مصر تقوم بتنفيذ هذا الأمر.
- تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقاً) من داخل المؤسسة فى نوفمبر 2016 وهو أعلى منصب تنفيذي في الصندوق الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من استكمال مسيرة النجاح التي بدأتها في عام 2005.
- تم اختيارها لتكون أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- قامت بالاشتراك في صياغة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة.
- وقامت بالتوسع الكبيرة في تطبيق خدمات تمويل المشروعات حيث بلغ إجمالي التمويل الذى تم ضخه منذ توليها مسئولية الصندوق الاجتماعي ثم تطويره بعد ذلك الي جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 1/12/2016 حتى 30/11/2019 حوالى 16.1 مليار جنية مولت 719.203 مشروع وفرت 1.096.262 فرصة عمل ، بالإضافة الي استقطاب منح من الدول المانحة بقيمة 509 مليون جنيه لاستخدامهم في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية مما وفر ما يقرب من 42 الف فرصة عمل .
- تم اختيارها عن مصر في قائمه فوربس اكثر القيادات تأثيرا من الحكومة.
- تم اختيارها عدة مرات كأحد اهم الشخصيات النسائية تأثيرًا في الاقتصاد الوطني و العربي
- و تعتبر من اهم الخبراء في مجال الاستثمار و تنمية المشروعات لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال