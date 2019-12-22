السيرة الذاتية لنيفين جامع وزير الصناعة والتجارة الجديد

وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، على التعديل الوزاري الجديد المرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتولت فيه الدكتورة نيفين جامع حقيبة وزارة التجارة والصناعة ، بعد أن كانت تعمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ مطلع شهر يوليو في 2017.

وفيما يلي أبرز ملامح السيرة الذاتية لها: