السيرة الذاتية لنائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية سيد إسماعيل

تنشر ” المال ” السيرة الذاتية للدكتور سيد إسماعيل على أحمد ، أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم الأشغال العامة، بجامعة عين شمس.
- شغل عضو اللجنة العلمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة الآليات الحديثة فى مشروعات المياه والصرف بغرض مواكبة أحدث التقنيات فى المجال.
- شارك فى وضع الكود المصرى لأنظمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية، كما ساهم فى التقييم الفنى للتجارب والدراسات الفنية التى تعرض فى مجال تنقية ومعالجة الصرف الصحى.
- وساهم في وضع قانون المياه لتحديد أدوار ومسئوليات جميع الجهات العاملة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
- ومن إنجازاته الوظيفية متابعة المشروعات الهامة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على حل المشاكل الفنية المتعلقة بها، والجهات المختلفة بالقطاع ووضع الأُطر اللازمة لتحسين ورفع كفاءة مؤشرات الأداء لجهات القطاع المختلفة من خلال بعض المشروعات مثل مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة فى المناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP- P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية.
- كما ساعم في تكوين فريق عمل بوحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتكون من كوادر شابة وخبرات فنية تم اختيارها بعناية، والتي ساعدت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات واستعادة الثقة مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والصناديق العربية وغيرها من الجهات الدولية، حيث تقوم وحدة إدارة المشروعات بدعم اللامركزية عن طريق دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لإعداد الخطط الاستثمارية، والقيام بأعمال الطرح والترسية وتنفيذ الاستثمارات، وكذلك تقوم الوحدة بأعمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب قيام الفريق المجتمعي بالوحدة وبالمشاركة مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتشجيع دور المواطنين للمشاركة الفعالة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال توفير الأراضي اللازمة لمحطات رفع ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
- كما عمل على متابعة المشروعات الهامة والتنسيق مع الجهات المختلفة بخصوص مشروعات (بحر البقر – المحسمة – ترشيد استهلاك المياه)، والمشاركة فى وضع الاستراتيجية التى يتم اتباعها للمشاركة مع المجتمع المدنى فى تحسين ومد خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية، ومتابعة المشروعات المُمولة من شركاء التنمية سواءً الصناديق العربية أو البنك الدولى والتنسيق مع جهات القطاع المختلفة لتذليل العقبات التى تؤدى إلى تأخر المشروعات، والمتابعة الدورية لطلبات نواب مجلس الشعب وبحث الشكاوى المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والمُشاركة في المؤتمرات الدولية وورش العمل للوقوف على أحدث التكنولوجيات التى تخدم قطاع المرافق بجمهورية مصر العربية.