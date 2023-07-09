السيرة الذاتية للمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض

أدى اليوم المستشار حسني حسن عبد اللطيف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، رئيساً لمحكمة النقض المصرية خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملاً بنص المادة ١٨٥ من الدستور المصري.

ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية .

وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة .

وعين عبد اللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م وتم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضيا بها في عام ۱۹۹۹م وأصبح نائبا لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م .

وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

كتبت – نجوى عبدالعزيز