السيرة الذاتية للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني الجديد

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، اليوم السبت، للنظر في التعديل الوزاري الجديد، والذي يشمل 13 حقيبة وزارية، على تعيين الفريق محمد عباس حلمي وزيرًا للطيران المدني.

والفريق محمد عباس حلمي هاشم، هو قائد طيار عسكري مصري من مواليد 20 يناير 1961.

وزير الطيران المدني الجديد

تخرج في الكلية الجوية المصرية في 1 أبريل 1982، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية المصرية خلفًا للفريق طيار/ يونس المصري.

وحصل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران الجديد، على بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة، وماجستير العلوم العسكرية كلية القادة والأركان، وعلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإضافة إلى الدورة العليا لكبار القادة- أكاديمية ناصر العسكرية العليا.