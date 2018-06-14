السيرة الذاتية للفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع الجديد

بدور إبراهيم





الاسم/ محمد أحمد زكى محمد

– السلاح/ المشاة

– الرتبة/ فريق

– تاريخ الميلاد 29/1/1956

– تخرج في الكلية الحربية بتاريخ 1/4/1977

– الدفعة 69 حربية

– الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ثلاثة ابناء

التأهيل العسكري

– بكالوريوس العلوم العسكرية .

– حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة

– حاصل على الفرق الفنية لسلاح المظلات

– دورة أركان حرب عام

– دورة كلية الحرب العليا

– الدورة العليا لكبار القادة

– الوظائف الرئيسية التي شغلها.

– تدرّج في جميع الوظائف القيادية بوحدات المظلات حتى عين قائدًا لوحدات المظلات فى الفترة من 18/12/2008 حتى 11/8/2012 ثم عين قائدًا للحرس الجمهورى اعتبارًا من 12 أغسطس 2012 وتم ترقيته إلى رتبة الفريق فى يناير 2017.

الأنواط والنياشين

– ميدالية 30 يونيو 2013

– ميدالية 25 يناير 2011

– نوط التدريب من الطبقة الاولى

– نوط الواجب العسكري

– ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

– نوط الخدمة الممتازة

الحروب التى شارك بها

حرب تحرير الكويت.