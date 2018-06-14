السيرة الذاتية للفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع الجديد

بدور إبراهيم
الاسم/ محمد أحمد زكى محمد
– السلاح/ المشاة
– الرتبة/ فريق
– تاريخ الميلاد 29/1/1956
– تخرج في الكلية الحربية بتاريخ 1/4/1977
– الدفعة 69 حربية
– الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ثلاثة ابناء
التأهيل العسكري
– بكالوريوس العلوم العسكرية .
– حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة
– حاصل على الفرق الفنية لسلاح المظلات
– دورة أركان حرب عام
– دورة كلية الحرب العليا
– الدورة العليا لكبار القادة
– الوظائف الرئيسية التي شغلها.
– تدرّج في جميع الوظائف القيادية بوحدات المظلات حتى عين قائدًا لوحدات المظلات فى الفترة من 18/12/2008 حتى 11/8/2012 ثم عين قائدًا للحرس الجمهورى اعتبارًا من 12 أغسطس 2012 وتم ترقيته إلى رتبة الفريق فى يناير 2017.
الأنواط والنياشين
– ميدالية 30 يونيو 2013
– ميدالية 25 يناير 2011
– نوط التدريب من الطبقة الاولى
– نوط الواجب العسكري
– ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
– نوط الخدمة الممتازة
الحروب التى شارك بها
حرب تحرير الكويت.