السيرة الذاتية لشيرين الجندي.. مستشار وزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية‎

المال – خاصأصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتعيين شيرين أحمد عوض الجندي، مستشاراً لوزير لشئون المناطق التكنولوجية.وكانت شيرين الجندى تشغل منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC منذ عام 2015، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا ا

المال – خاص

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتعيين شيرين أحمد عوض الجندي، مستشاراً لوزير لشئون المناطق التكنولوجية.

وكانت شيرين الجندى تشغل منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC منذ عام 2015، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة من 2008 – 2014.

كما شغلت منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005 – 2007، وكذلك منصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004 -2005، بالإضافة إلى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك – إحدى شركات راية القابضة خلال الفترة من 2000-2002.

يذكر أن الجندي حاصلة على بكالوريوس علوم – قسم الحاسب الآلى من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة (المركز الأول) Maastricht School of Management ، بالإضافة إلى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من جامعة هارفارد للأعمال Harvard Business School.

