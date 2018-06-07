السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولى

بدور إبراهيمالاسم مصطفى كمال مدبولى محمد نصارتاريخ الميلاد : 28/ 4/ 1966الجنسية : مصرىالمهنة : يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى الآن.من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014 المدير الإقليمى للدول العربية “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ال

بدور إبراهيم





الاسم مصطفى كمال مدبولى محمد نصار

تاريخ الميلاد : 28/ 4/ 1966

الجنسية : مصرى

المهنة : يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 حتى الآن.

من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014 المدير الإقليمى للدول العربية “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية– الهابيتات”

من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011 : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

أبريل : 2008 إلى سيتمبر 2009 : رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (ندبًا)– أستاذ باحث دكتور بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .

أكتوبر 2007 إلى أبريل 2008 : نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتخطيط الإقليمى والبحوث الدراسات (ندبًا).

يوليو 2004 : مدير عام المكتب الفنى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى– أستاذ باحث مساعد بمعهد العمارة والإسكان – المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء (ندبًا).

يناير 2000 إلى يونيو 2004 : المدير التنفيذى لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

التعليم : • الحصول على درجة دكتوراه فى الهندسة المعمارية– تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومى والإقليمى والعمرانى بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

• الحصول على دبلوم الدراسات المتقدمة فى مجال التخطيط العمرانى– إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية– روتردام – هولندا– 1993

• الحصول على درجة ماجستير الفلسفة فى الهندسة فى الهندسة المعمارية– تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة– جامعة القاهرة– 1992

• الحصول على درجة البكالوريوس فى الهندسة المعمارية– كلية الهندسة– جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا وتقدير امتياز لمشروع التخرج– يوليو 1988.

الدورات التدريبية : • الحصول على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية فى الإدارة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال– جامعة هارفارد، يناير 2003 تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية والحكومة المصرية.

• دورة تدريبية فى مجال التجديد الحضرى للمدن وتنمية المدن الجديدة لمدة شهر فى سيول– كوريا الجنوبية– أغسطس 2001

• دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى التخطيط العمرانى بواسطة معهد أبحاث الفضاء وعلوم الأرض– هولندا 2001

• دورة إعداد المدربين فى مجال التخطيط والتنمية العمرانية لمدة شهر فى معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية– روتردام– هولندا

الخبرة العلمية : خلال العمل كرئيس للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، المساهمة فى المشروعات القومية التالية على سبيل المثال لا الحصر:

• إدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى الجمهورية بعد 4410 قرية حيث تم الإنتهاء من إعداد كافة المخططات فى نهاية 2009.

• إدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن الجمهورية بعدد 227 مدينة.

• إدارة وقيادة فريق عمل مشروع إعداد المخطط الإستراتيجى بعيد المدى لإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الأنمائى للأمم المتحدة

• إعداد المخططات الإستراتيجية لمحافظات الجمهورية.

• الإنتهاء من المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر لإستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى خارج الوادى.

• إعداد المخطط الإستراتيجى لتنمية محور الصعيد البحر الأحمر.

• إعداد المخطط الإستراتيجى لتطوير منطقة شمال الجيزة وإعادة إستغلال ارض إطار إمبابة.

• إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لتحزيم المناطق العشوائية بإقليمى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

• وضع الإستراتيجية المتكاملة للحد من ظهور عشوائيات جديدة والتعامل مع العشوائيات القائمة على مستوى الجمهورية.

• البدء فى مشروع إعداد الأحوزة العمرانية لكل العزب والكفور والتوابع بالجمهورية لعدد حوالى 27 ألف تابع، وجارٍ العمل بالمرحلة الأولى لعدد 7800 بسبع محافظات.

• إدارة المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية قرى الظهير الصحراوى مع وضع الإستراتيجية المتكاملة لتنمية هذه القرى حتى عام 2022 والاختيار المبدئى لموقع 400 قرية.

• إعداد المخطط الاستراتيجى للمناطق الواقعة على جانبى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

• إعداد المخطط الاستراتيجى المبدئى لمدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الأمل بمحافظة الإسماعيلية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050.

• إدارة الدراسات الاقتصادية والعمرانية لمشروع مركز القاهرة الجديد (نقل الوزارات والهيئة الحكومية) بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

• إدارة مشروع تحديث المخططات الإستراتيجية العامة للمدن الجديدة : 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، السادات، برج العرب، العاشر من رمضان، بدر، العبور، دمياط الجديدة.

العمل المتخصص فى مجال التخطيط العمرانى والإسكان : خلال الفترة من 2004 إلى 2008 : العمل كإستشارى وخبير دولى للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” والبرنامج الإتمائى للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهيئة التعاون الفنى الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية للعديد من الدول العربية والأفريقية: العراق– اليمن– الأردن– سوريا– ليبيا– السودان– فلسطين– نيجيريا بالإضافة إلى مصر.

الخبرات الأكاديمية : • الإشراف على وتحكيم عدد من رسائل الدكتوراه والماجستير العمرانى والتصميم الحضرى.

• تقديم عدد 24 بحث منشور فى مجال التخطيط العمرانى والإسكان فى مؤتمرات دولية ومحلية

• المشاركة فى تقارير التنمية البشرية لمصر اعوام 2005، 2007 ،2008 ،2009 وكتابة الفصل الخاص بالإسكان والتنمية الحضرية

• التدريس بجامعة القاهرة فرع الفيوم لمدة 4 سنوات وكذلك جامعة مصر الدولية لمدة عامين فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية والتصميم المعمارى والحضرى

• عضو لجنة تحكيم الجائزة العالمية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال التنمية العمرانية بإسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين عام 2008

• المنسق الرئيسي والمدرب لعدد 60 دورية تدريبية فى مجالات التخطيط العمرانى والإسكان والارتقاء بالعشوائيات وإدارة المدن للقيادات التنفيذية والمحلية والخبراء من دول مصر والعراق الأردن وفلسطين وسوريا وليبيا والسودان.