السيرة الذاتية لرأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية

تنشر بوابة المال السيرة الذاتية للمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات الجديد لشئون البنية التحتية الذى تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب ، اليوم الأحد ، خلال الجلسة العامة الصباحية.

يشغل رأفت منصب رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك رئيس قطاع الأمانة العامة، منذ منتصف يوليو 2018.