السيرة الذاتية لرأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية

تنشر بوابة المال السيرة الذاتية للمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات الجديد لشئون البنية التحتية الذى تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب ، اليوم الأحد ، خلال الجلسة العامة الصباحية.
يشغل رأفت منصب رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك رئيس قطاع الأمانة العامة، منذ منتصف يوليو 2018.
- كان يرأس فريق عمل البنية الأساسية للاتصالات ، المسؤول عن توصيل الإنترنت بسرعات فائقة خلال المؤتمرات والمحافل الضخمة التي تنظمها مصر، وكان آخرها منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
- وأنشأ هندي قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، وقد نجح القطاع فى إنجاز أكثر من 100 مشروع، من بينها مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام للفيزا الإلكترونية بمصر.
- وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات ، نجح هندي في بناء علاقات قوية مع هيئات حكومية مختلفة ساعدت في تحقيق النواتج المستهدفة للمشاريع.
- كما عُرف هندي بقدرته على بناء فرق تحقق أفضل أداء لديها، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.