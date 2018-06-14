سيـــاســة

السيرة الذاتية لخالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية​

بدور إبراهيم     البيـــــــــانات الشخصيـــــــــة: - الاســـــــــــــــــــم: خالد محمود أحمد عباس - تاريــــخ الميـــلاد: 13/8/1967 - الحالة الاجتماعية: متزوج - المؤهـل الدراسـى: بكالوريوس هندسة معمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس 1990. - اللغــــــــــــــــــات: الإنجليـــــزية
6:02 م, الخميس, 14 يونيو 18 6:02 م, الخميس, 14 يونيو 18

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بدور إبراهيم
   

البيـــــــــانات الشخصيـــــــــة:

– الاســـــــــــــــــــم: خالد محمود أحمد عباس

– تاريــــخ الميـــلاد: 13/8/1967

– الحالة الاجتماعية: متزوج

– المؤهـل الدراسـى: بكالوريوس هندسة معمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس 1990.

– اللغــــــــــــــــــات: الإنجليـــــزية “جيـــــد جــــــدًا”- الفرنسيــة “جيــــــــــــــــــد”.


الخبـــــــرات العمليــــــــــــــة:
– مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية “من 2012”

– مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية “فبرايـــــــر 2011”

– عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء “سبتمبـــــر 2008 حتــــــى الآن”

– عضو مجلس إدارة صندوق دعم التمويل العقارى “سبتمبـــــر 2011 حتــــــى الآن”

– عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان “فبرايـــــــر 2012”

– عضو مجلس إدارة شركة الأولى التعمير للتمويل العقارى “فبرايـــــــر 2012”


الخبـــــــرات السابقـــــــــــــة:

– خبير تطوير أعمال برنامج الأمم المتحدة للتطوير “مستشار مساعد أول وزير الإسكان” “فبراير 2009- فبراير 2011”

– نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية السعودية للمقاولات “أبــريل 2000- فبراير 2009”

– مدير المشروعات بالشركة المصرية السعودية للتعمير والإسكان “أبــريل 1993- ينايـر 2009”

الخبـرات والدورات التدريبية:
– التخطيـــــط الإستراتيجـــــى.

– إدارة المشروعـــــــــــــــات.

– إدارة الأزمــــــــــــــــــــــات.

– إدارة الجــــــودة الشامــــلة.

– تطويــــــــــر المشروعــــات.

– الإيـرادات وتعظيـم العوائــد.

– التســـــــــــــويــــــــــــــــق.

– حائــــــــــــــز علـــــــــــــى Six Segma green Belt.

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