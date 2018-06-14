السيرة الذاتية لخالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية​

بدور إبراهيم
البيـــــــــانات الشخصيـــــــــة:
– الاســـــــــــــــــــم: خالد محمود أحمد عباس
– تاريــــخ الميـــلاد: 13/8/1967
– الحالة الاجتماعية: متزوج
– المؤهـل الدراسـى: بكالوريوس هندسة معمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس 1990.
– اللغــــــــــــــــــات: الإنجليـــــزية “جيـــــد جــــــدًا”- الفرنسيــة “جيــــــــــــــــــد”.
الخبـــــــرات العمليــــــــــــــة:
– مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية “من 2012”
– مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية “فبرايـــــــر 2011”
– عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء “سبتمبـــــر 2008 حتــــــى الآن”
– عضو مجلس إدارة صندوق دعم التمويل العقارى “سبتمبـــــر 2011 حتــــــى الآن”
– عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان “فبرايـــــــر 2012”
– عضو مجلس إدارة شركة الأولى التعمير للتمويل العقارى “فبرايـــــــر 2012”
الخبـــــــرات السابقـــــــــــــة:
– خبير تطوير أعمال برنامج الأمم المتحدة للتطوير “مستشار مساعد أول وزير الإسكان” “فبراير 2009- فبراير 2011”
– نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية السعودية للمقاولات “أبــريل 2000- فبراير 2009”
– مدير المشروعات بالشركة المصرية السعودية للتعمير والإسكان “أبــريل 1993- ينايـر 2009”
الخبـرات والدورات التدريبية:
– التخطيـــــط الإستراتيجـــــى.
– إدارة المشروعـــــــــــــــات.
– إدارة الأزمــــــــــــــــــــــات.
– إدارة الجــــــودة الشامــــلة.
– تطويــــــــــر المشروعــــات.
– الإيـرادات وتعظيـم العوائــد.
– التســـــــــــــويــــــــــــــــق.
– حائــــــــــــــز علـــــــــــــى Six Segma green Belt.