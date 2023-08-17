السيرة الذاتية لحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 346 لسنة 2023، بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، اعتبارا من 18 أغسطس 2023، نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

ويتمتع حسن عبد الله، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 18 أغسطس 2022 قرارا بتكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذى تقدم باستقالته.

وشغل حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982.

وشغل حسن عبد الله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة ثماني سنوات، وكان عضوا بمجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ” وفاءً لمصر”، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG )، ومجموعة بورصة لندن ( LSEG )، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.

وإضافة لما سبق، كان حسن عبد الله، عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.

وبجانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك حسن عبد الله، خبرة علمية وأكاديمية واسعة، شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30عامًا، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحسن عبد الله، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام 1992.