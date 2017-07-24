السيد يتراجع عن الإشكال ضد أبوهيف بانتخابات البورصة

أحمد علي قرر هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، خوض معركة انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقعد الشركات المقيدة، ضد منافسه الوحيد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقي العربي للاستثمارات المالية، معلنا تراجعه عن تقديم إشكال…



أحمد علي



قرر هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، خوض معركة انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقعد الشركات المقيدة، ضد منافسه الوحيد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقي العربي للاستثمارات المالية، معلنا تراجعه عن تقديم إشكال ضد حكم عودة أبوهيف لقوائم المرشحين مرة أخري.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن قرار التراجع عن الإشكال ضد حكم “عودة أبوهيف” للانتخابات مرة أخرى، يأتي في إطار الرغبة في عدم الانشغال بأمور فرعية والتركيز على المنافسة والحفاظ على الوقت.

وأوضح أن مستشاريه القانونيين أكدوا له أنه في حال التقدم بإشكال ضد الحكم، فإنه سيفوز بالتزكية، إلا أنه رغب في المنافسة على المقعد ضد “أبوهيف”.

وأعلنت شركة الملتقي العربي للاستثمارات المالية، ظهر السبت الماضي، عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، يقضي بعودة العضو المنتدب للشركة خالد أبو هيف، لسباق انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.

يذكر أن لجنة التظلمات المسؤولة عن إدارة انتخابات مجلس إدارة البورصة، استبعدت منذ أيام “أبوهيف” من قائمة المرشحين، عقب تقدم منافسه الوحيد “هاشم السيد” باعتراض علي قبول أوراق “أبوهيف” الانتخابية، بدعوى عدم وجود شركة “الملتقي العربي” في قائمة الشركات النشطة التي يحق لمسؤوليها الترشح عنها.

فيما قام “أبوهيف” بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطلب فيها إلغاء قرار لجنة انتخابات البورصة، إذ قدم خطابًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يؤكد أن “الملتقي العربي” من الشركات النشطة.

