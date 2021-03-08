اقتصاد وأسواق

السيد القصير يوجه برفع كفاءة الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن ذلك يأتى في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة
الصاوي أحمد 12:37 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:37 م, الأثنين, 8 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد بعض الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن ذلك يأتى في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة ، واستكمالا لخطة وزارة الزراعة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتضامن لدعم الصيادين

وتفقد القصير مزرعة على مساحة 17 فدانا تابعة للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومزرعة أخرى على مساحة 6 أفدنة تابعة للإدارة المركزية لمحطات البحوث.

وكلف رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير مركز الأغذية والأعلاف ورئيس محطات البحوث بوضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة المزرعتين خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه سوف يتابع ذلك بنفسه.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بحصر جميع الأصول التابعة لها لرفع كفاءتها وإعادة استغلالها للاستفادة منها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس

منى عبدالباري 12:31 م, الأثنين, 8 مارس 21

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي قد يخسر 100 مليار يورو بسبب بطء تطعيمات كورونا

أحمد فراج 11:31 ص, الأثنين, 8 مارس 21

أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد إقرار حزمة التحفيز

أحمد فراج 10:52 ص, الأثنين, 8 مارس 21

تذبذب أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين 8 مارس 2021

الصاوي أحمد 10:48 ص, الأثنين, 8 مارس 21

«لجنة الداخل»: 200 ألف فدان قطن مرتقب زراعتها فى 2021

دعاء حسني 10:25 ص, الأثنين, 8 مارس 21

إعفاء عوائد وأرباح السندات الدولارية من الضرائب والرسوم

منى عبدالباري 9:10 ص, الأثنين, 8 مارس 21