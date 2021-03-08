السيد القصير يوجه برفع كفاءة الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن ذلك يأتى في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد بعض الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن ذلك يأتى في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة ، واستكمالا لخطة وزارة الزراعة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.

وتفقد القصير مزرعة على مساحة 17 فدانا تابعة للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومزرعة أخرى على مساحة 6 أفدنة تابعة للإدارة المركزية لمحطات البحوث.

وكلف رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير مركز الأغذية والأعلاف ورئيس محطات البحوث بوضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة المزرعتين خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه سوف يتابع ذلك بنفسه.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بحصر جميع الأصول التابعة لها لرفع كفاءتها وإعادة استغلالها للاستفادة منها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.