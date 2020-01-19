«السيد القصير» يعد بتحقيق أفضل استفادة من حديقة الأورمان والمتحف الزراعى

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بزيارة مفاجئة إلى حديقة الأورمان وتفقد أرجاء الحديقة التى أنشئت سنة 1873 وتبلغ مساحتها 28 فدانا بجوار جامعة القاهرة فى الجيزة وتشمل مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وأكثر من 1200 نوع نباتى .

وطالب «السيد القصير» بضرورة التفكير خارج الصندوق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحديقة وتطويرها وزيادة وسائل الترفيه فيها والاهتمام بنظافتها ورفع كفاءتها حتى تجذب المواطنين وتحقق إيرادات للدولة وقام وزير الزراعة أيضا بزيارة مفاجئة للمتحف الزراعى .

وطالب السيد القصير بضرورة الإسراع من انتهاء تطويره وافتتاح أبوابه للجمهور والاستفادة منه ، باعتباره من أصول الدولة التاريخية المهمة غير المستغلة والذى أنشئ عام 1930 على مساحة 30 فدانا بمنطقة متميزة بين الدقي والمهندسين ويعرض تاريخ الزراعة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ وينفرد بمجموعة أثرية زراعية كاملة .

وأوضح الوزير أن المتحف يشمل 10 مبان مهمة هى : متحف المقتنيات التراثية ، متحف القطن، متحف الزراعة في العهد اليونانى ، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية ، متحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحف البهو السورى ، فضلاً عن متحف الصداقة المصرية الصينية، كذلك يضم قاعة السينما الملكية ، والمكتبة الثقافية والتى تحوى كتاب وصف مصر.

ويضم المتحف الزراعى أيضاً آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم في مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطورها في مصر منذ عصر الفراعنة، فضلاً عن نباتات نادرة ، ونماذج لآلات زراعية تاريخية مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب ، التي يعود تاريخها إلي عدة آلاف السنين ، إلى جانب الكثير من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية ، والتى توثق تطور الأساليب الزراعية لدى الفلاح المصرى ، وأشكال الحياة الريفية عبر التاريخ.