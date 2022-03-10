السيد القصير يصدر توصيات الوزارة للمزارعين بشأن مواجهة الظروف الجوية

أصدرت لجنة متابعة التقلبات المناخية بوزارة الزراعة عدة توصيات نتيجة ما تتعرض له البلاد من تقلبات مناخية خلال هذه الأيام، وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حالة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية المختلفة وإعداد التوصيات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

تفاصيل الحالة المتوقعة من التقلبات المناخية شديدة الاضطراب وأبرز مظاهرها المناخية هي:

** نشاط كبير للرياح المحملة بالرمال والأتربة منذ الخميس 10 مارس يشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم / ساعة.

** انخفاض كبير في درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوي شديد البرودة ليلاً لتلامس الحرارة الـ 5 – 6 °م ليلاً مرة أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية.

** يستمر سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع القادم لتعود أجواء شهر “طوبة” مرة أخرى مما قد يسبب آثار سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد.

أهم التأثيرات المتوقعة والتوصيات :



** التأثير على عمليات النمو والتحجيم للبطاطس الصيفية والنمو فى الفاصوليا والتحجيم والتلوين فى الطماطم (في الصعيد) وعمليات مليء الحبوب فى الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة.

** الاهتمام بضبط الري واضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشاً ( سلفات بوتاسيوم مع الري 10 – 12 كم مع الري بالغمر و 4-5 كجم مع التنقيط) ، نترات وسترات البوتاسيوم رشاَ بعدل 6-8 مم / لتر.

** (هام جداً جداً) تأثر عمليات الاخصاب والعقد فى معظم اشجار الفاكهة (مانجو – عنب – زيتون – نخيل)

** الاهتمام بضبط الري قدر الإمكان وزيادة اضافة مركبات عالي الفسفور (حامض فسفوريك – ماب …) مع الري – الرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط.

** البرودة الشديدة ليلا ستؤثر على معدل نمو الشتلات (الطماطم، الباذنجان ، الفلفل ، الكوسة ، الكنتالوب ، الشمام … ) أو معدلات انبات التقاوي لمحاصيل العروة الصيفي المبكر مثل الذرة أو القطن أو لب البطيخ.

تأجيل الزراعة حتى نهاية الأسبوع المقبل

زيادة مناسبة الظروف للفحة الساق الصمغية وعفن الساق فى الكنتالوب والبطيخ والخيار وعلى التبقع البكتيري على الطماطم وعفان الجذور فى الفاصوليا.

زيادة فى انتشار البياض الدقيقي على المانجو واللطعة الإرجوانية والبياض الزغبي فى الصعيد على البصل “البزق” لإنتاج الحبة السوداء.

إجراء الرشات الوقائية أو العلاجية بالمركبات (ازوكسي استروبين – فوستيل المونيوم – مانكوزيب – سامسكونيل – بينالاكسيل – ميتالاكسيل – كونازول).

احتمالية حدوث ظاهرة الرقاد للقمح وخاصة في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح عن 35- 40 كم / ساعة، بالتالي ممنوع الري في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح

ومن التأثيرات الإيجابية:



1- توقف الاصابة ببعض الأمراض التي ظهرت خلال القترات الماضية مثل صدأ القمح ولفحات البطاطس وتبقعات الفول البلدي.

2- خفض تعداد الحشرات مثل المن والتربس على القمح والبطاطس الصيفي والفول وغيرها.

3- زيادة تحجيم البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر.